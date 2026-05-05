Chen giữa hai ô tô để vượt xe có thể bị phạt 22 triệu đồng

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa qua đã đăng tải video cho thấy, một chiếc xe taxi cố tình chen giữa hai ô tô đang lưu thông trên đường để vượt xe đầy liều lĩnh. Kiểu vượt xe này thường được nhiều tài xế gọi là "bánh mì kẹp", vẫn thường xuất hiện trên một số tuyến cao tốc, quốc lộ… với 2 hoặc 3 làn xe.

Với những tình huống như vậy, chỉ cần một trong hai phương tiện đi bên cạnh đánh lái nhẹ, xe ở giữa sẽ rơi vào thế bị kẹp, dẫn đến tai nạn liên hoàn, có thể để lại hậu quả thảm khốc.

Ngoài ra, hành vi kể trên cũng vi phạm nghiêm trọng quy tắc giao thông trong luật hiện hành. Cụ thể, khoản 2, điều 13, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải cho xe đi trong một làn đường. Việc tài xế cố tình lái xe đè vạch hoặc chiếm dụng không gian của hai làn cùng lúc để vượt lên là trái pháp luật.

Bên cạnh đó, quy tắc chuyển làn cũng được siết chặt nhằm đảm bảo an toàn. Việc thay đổi làn xe chỉ được thực hiện ở những nơi cho phép. Mỗi lần, tài xế chỉ được chuyển sang một làn đường liền kề, tuyệt đối không được tạt ngang qua nhiều làn đường cùng lúc. Trước khi thực hiện thao tác chuyển làn đường, người lái phải có tín hiệu báo trước, đồng thời quan sát để bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên.

Về quy định xử phạt, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) đã ra chế tài xử lý đối với hành vi đi không đúng làn đường quy định sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng theo điểm b, khoản 5, điều 6. Ngoài ra, lỗi này còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.

Nghiêm trọng hơn, nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ tăng lên 20 - 22 triệu đồng theo điểm a, khoản 10, điều 6 và bị trừ 10 điểm trên bằng lái theo điểm d, khoản 16, điều 6, cùng Nghị định.

Có thể thấy, thói quen vượt ẩu của một số bộ phận tài xế xuất phát từ sự thiếu kiên nhẫn, nóng vội và xem nhẹ tính mạng của bản thân và những người xung quanh. Chen giữa hai xe là tình huống người ngồi sau vô-lăng tự đưa mình vào thế nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ tai nạn rất cao. Do đó, cần thượng tôn pháp luật, tuân thủ quy tắc đi đúng làn đường theo quy định.