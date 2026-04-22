'Ôm' vô-lăng Mercedes E300 AMG vòng quay đảo Ngọc: Điều gì giá trị hơn chất sang?

9 năm hiện diện tại Việt Nam kể từ 2016, Mercedes E-Class thế hệ W213 được gán ghép với nhóm khách hàng trung niên, sang trọng, thích sự êm ái và đề cao giá trị hình thức. Tuy nhiên, dòng Mercedes E-Class thế hệ mới (W214) tung ra thị trường vào tháng 10.2025, đặc biệt là Mercedes E300 AMG được kỳ vọng không chỉ "chạm" đến nhóm khách hàng cũ mà còn mở rộng sang tệp người dùng trẻ hơn. Đó là lý do hãng xe sang Đức gắn lên dòng xe E-Class thế hệ mới nhiều trang bị, tiện nghi không thua kém dòng S-Class.

Mercedes E-Class thế hệ W214 hướng đến nhiều tệp khách hàng hơn nên lột xác khá toàn diện ẢNH: C.T

Mercedes E300 AMG: Khi kỹ thuật số áp đảo thao tác thân thuộc

Chất sang - đây là yếu tố không thể thiếu trên hầu hết các dòng xe thuộc thương hiệu ngôi sao ba cánh và Mercedes-Benz E300 AMG, phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này tại Việt Nam không phải ngoại lệ.

Ngoại hình xe thay đổi nhẹ nhàng, chủ yếu nhấn nhá ở cụm đèn trước và sau ẢNH: C.T

Dễ thấy và cảm nhận nhất khi bước vào trong khoang lái là nội thất bọc da Nappa với tông màu nâu nổi bật. Bên cạnh đó, các chi tiết như bệ tỳ tay, viền cửa gió điều hòa, ốp màn loa... đều được CNC bằng nhôm khá tinh tế, mang lại cảm giác cao cấp cho bất cứ ai có cơ hội ngồi trên xe.

Nếu đã từng trải nghiệm các dòng xe điện EQE, EQS... sẽ không thấy quá xa lạ với cách thiết kế nội thất của E300 AMG thế hệ mới. Hơi hướng thiết kế của xe điện được Mercedes đồng bộ lên mẫu sedan hạng sang cỡ trung với cụm màn hình kỹ thuật số bao gồm màn hình trung tâm kích thước 14,4 inch, màn hình phụ 12,3 inch cho người ngồi trước và bảng đồng hồ điện tử sau vô-lăng. Quan trọng hơn, người ngồi ghế phụ có thể thao tác độc lập với màn hình riêng từ giải trí, nghe nhạc, chơi game cho đến họp video trực tuyến.

Thiết kế nội thất trên E-Class thế hệ mới mang hơi hướng của các dòng xe điện Mercedes EQE và EQS ẢNH: C.T

Màn hình kỹ thuật số cỡ lớn giúp khu vực táp-lô của E300 AMG gọn gàng và hiện đại hơn so với trước. Tuy nhiên, việc loại bỏ phần lớn phím bấm vật lý cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thao tác điều khiển. Người lái sẽ phải dành nhiều thời gian làm quen để ghi nhớ vị trí điều chỉnh điều hòa trên màn hình trung tâm, chế độ lái hay âm lượng trên thanh cảm ứng lực bên dưới màn hình…

Ngoài các trang bị mang tính phô diễn công nghệ, bản cao cấp nhất của dòng E-Class còn có nhiều tiện nghi mang tính hưởng thụ. Trong số đó phải kể đến dàn âm thanh 17 loa Burmester 4D, cho trải nghiệm âm thanh sống động. Mẫu xe này còn có thêm nhiều trang bị như hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập, đèn viền nội thất chủ động, cửa sổ trời toàn cảnh, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp làm mát ghế...

Hàng ghế sau trên Mercedes E300 AMG có điều hòa tự động 2 vùng riêng biệt ẢNH: C.T

Dù vậy, đa phần các trang bị, tiện nghi của E300 AMG dường như được "sinh ra" để làm hài lòng người ngồi ở hàng ghế trước. Trong khi đó, hàng ghế sau không có quá nhiều tiện nghi nổi trội, rèm che nắng vẫn phải chỉnh cơ và không gian chưa thực sự thoải mái, đặc biệt cho những khách hàng thường ngồi ghế ông chủ.

"Ôm" vô-lăng E300 AMG xuyên rừng để thấy khác biệt

Phú Quốc - vùng đất được mệnh danh là đảo Ngọc tại Việt Nam không chỉ gắn liền với biển xanh, mây trắng, nắng vàng. Nơi đây còn có những con đường như DT973, TL48 quanh co, uốn lượn xuyên vườn quốc gia Phú Quốc, khá phù hợp để hiểu và cảm nhận những "cái mới" về vận hành trên Mercedes E300 AMG thế hệ W214.

Trang bị hệ thống mild hybrid với động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít kết hợp mô-tơ điện, mẫu xe này sản sinh công suất 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm đến hệ dẫn động cầu sau thông qua hộp số 9 cấp. Sức mạnh này giúp E300 AMG vận hành thanh thoát, linh hoạt và gần như triệt tiêu độ trễ turbo nhờ sự góp sức của mô-tơ điện.

Hệ thống đánh lái bánh sau giúp tăng tính linh hoạt, ổn định và giảm bán kính đánh lái khi đi đường đèo ẢNH: T.H.T

Lướt qua từng khúc cua trên đường DT973 mới thấy cái đáng giá của hệ thống đánh lái bánh sau trên phiên bản cao cấp nhất của dòng E-Class thế hệ mới - thứ vốn chỉ có trên dòng S-Class đầu bảng. Hệ thống này giúp người ngồi sau vô-lăng đánh lái ít hơn nhưng vẫn ôm cua ngọt, cải thiện rõ độ ổn định thân xe và sự cơ động trong phạm vi chật hẹp. Hơn nữa, hệ thống treo khí nén với giảm xóc được tinh chỉnh giúp dập tắt dao động nhẹ nhàng cũng mang lại sự êm ái, đặc biệt với người ngồi sau.

Bên cạnh khả năng vận hành linh hoạt, E300 AMG còn có nhiều tính năng an toàn, hỗ trợ lái xe nâng cao trong gói ADAS. Tuy nhiên, tính thực dụng của một số trang bị hiện vẫn là dấu chấm hỏi đối với nhiều người khi lái xe tại Việt Nam. Điển hình là hệ thống hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp quá nhạy, thường can thiệp bất ngờ, gây giật mình cho người cầm lái. Đây là lý do nhiều tài xế thường chủ động tắt hệ thống phanh tự động khẩn cấp trước khi đạp chân ga.

Nhận định chung

Có thể thấy, Mercedes E300 AMG đời W214 đang muốn mang đến cho khách hàng nhiều giá trị hơn ngoài chất sang, đó là sự số hóa trong trải nghiệm sử dụng; cảm xúc mềm mại, mượt mà trong vận hành. Dĩ nhiên, một số yếu tố trong những thay đổi này có thể còn xa lạ với nhóm khách hàng cũ nhưng sẽ góp phần giúp dòng xe này có thêm nhiều khách hàng mới. Đây là điều cần thiết trong bối cảnh thị trường xe sang đang ngày càng có nhiều thử thách, các hãng buộc phải chuyển mình để làm mới dải sản phẩm.