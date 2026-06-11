Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 4.6.2026 trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc cũ).

Phẫn nộ xe bán tải "cướp làn" vượt ẩu trên đèo, bất chấp trời mưa đường trơn

Theo hình ảnh trích xuất lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên quốc lộ 20, hướng từ TP.HCM về Lâm Đồng. Khi vừa qua khu vực Bia chiến thắng Bảo Lộc (trên đèo Bảo Lộc), tài xế một phen "thót tim" vì phát hiện phía trước xuất hiện xe bán tải màu cam hiệu Ford Ranger, mang biển kiểm soát 51D-523.54 đang bất chấp luật, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt các xe cùng hướng.

Đáng nói, thời điểm diễn ra vụ việc trời mưa, đường trơn và khuất tầm nhìn. Tình huống vượt ẩu suýt dẫn đến tai nạn kiểu đối đầu, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Điều 15 luật Giao thông đường bộ quy định: Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện: - Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. - Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. - Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. - Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).



