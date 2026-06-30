Đồng Tháp thêm 74 camera AI, đẩy mạnh 'phạt nguội' từ tháng 7

Ngày 30.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, hệ thống camera AI mới sẽ được lắp đặt trên nhiều tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 30, quốc lộ 54, quốc lộ 80, tuyến N2B và khu vực nội ô các phường Hồng Ngự, Sa Đéc, Cao Lãnh... Sau khi tích hợp vào trung tâm điều hành, các thiết bị sẽ hỗ trợ phát hiện tự động nhiều hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Đồng Tháp vận hành giám sát qua camera AI ẢNH: L.G

Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp đang khai thác hơn 700 camera giám sát giao thông các loại. Trong đó, gần 70 camera AI được trang bị khả năng nhận diện và ghi nhận tự động các lỗi như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, dừng, đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ cùng nhiều hành vi vi phạm khác.

Theo thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp, trong 6 tháng đầu năm 2026, thông qua hệ thống camera giám sát, đơn vị đã phát hiện và gửi thông báo vi phạm đến hơn 14.000 trường hợp. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát mà còn góp phần bảo đảm quá trình xử lý vi phạm diễn ra khách quan, minh bạch, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc xử lý thiếu chính xác.

Việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống camera AI sẽ giúp cơ quan chức năng tăng cường giám sát trên các tuyến giao thông trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông; đồng thời hạn chế ùn tắc và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.