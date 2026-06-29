Hà Nội có thêm gần 2.500 camera AI từ 1.7

Chiều 29.6, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin tiến độ triển khai dự án nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vi phạm.

Lãnh đạo Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu (Phòng PH04, Công an Hà Nội) cho biết, đến nay, dự án đã hoàn thành lắp đặt 2.460 camera AI. Trong đó có hơn 1.100 camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; 960 camera đo đếm lưu lượng; 112 camera quan sát toàn cảnh nút giao; 251 camera PTZ giám sát an ninh, trật tự và 30 camera xử lý vi phạm tốc độ.

Đại diện đơn vị lắp đặt camera AI báo cáo tại hội nghị ẢNH: ANH KIÊN

Cạnh đó, dự án đã hoàn thành lắp đặt, cấu hình 57 máy chủ, 36 màn hình LED VMS thông tin giao thông, 100 tủ điều khiển tín hiệu giao thông thông minh, 930 cột camera... Hệ thống được triển khai đồng bộ tại 238 nút giao thông trọng điểm, cửa ngõ và khu vực nội đô thành phố.

Theo thông tin tại hội nghị, camera ghi nhận vi phạm là loại camera AI có độ phân giải lên đến 4K, tốc độ khung hình cao lên tới 50fps, cho phép nhận dạng biển số và hành vi vi phạm cả ban ngày và ban đêm.

Hệ thống có thể ghi nhận nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, phần đường, dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, đi quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.

Công an Hà Nội cho biết, dự án giai đoạn 2 của Công an Hà Nội chính thức đi vào vận hành từ ngày 1.7, nâng tổng số camera ứng dụng AI trên toàn địa bàn lên gần 5.000 chiếc.

Ngoài ra, từ ngày 15.7, Hà Nội sẽ đưa vào hoạt động 36 bảng thông tin giao thông điện tử, cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả tổ chức, điều hành giao thông.

Ở giai đoạn 3, Công an Hà Nội sẽ triển khai hơn 21.000 camera AI phủ kín địa bàn, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.