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Thời sự Pháp luật

Tài xế dùng băng dính 'sửa' biển số xe để đối phó camera AI

Minh Hải
Minh Hải
Để trốn vi phạm giao thông, một tài xế ở Thanh Hóa đã dùng băng dính màu đen dán vào các con số trên biển kiểm soát, làm sai lệch biển số xe để tránh camera AI phát hiện vi phạm. Dù vậy, tài xế này vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm.

Ngày 22.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cho biết cùng ngày, Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa), đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô có hành vi dùng băng dính màu đen dán vào biển kiểm soát xe ô tô, làm sai lệch số xe để trốn tránh camera AI phát hiện lỗi vi phạm.

Tài xế dùng băng dính 'sửa' biển số xe để đối phó camera AI- Ảnh 1.

Hình ảnh ô tô (màu xanh) của anh L. thời điểm dùng băng dính dán lên biển kiểm soát

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tài xế có hành vi nêu trên là N.N.L (ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa). Làm việc với lực lượng CSGT, anh L. thừa nhận đã dùng băng dính màu đen dán vào biển số xe, làm sai lệch số của biển số. Mục đích là để tránh camera AI phát hiện lỗi vi phạm.

Trước đó, anh L. điều khiển xe ô tô nhãn hiệu VinFast VF6 mang biển số 36K-088.87 qua khu vực nút giao giữa đường Lạc Long Quân với đường Quang Trung (thuộc P.Hạc Thành). Thời điểm này anh L. đã dùng băng dính dán vào các chữ và số trên biển số làm sai lệch biển số xe.

Trạm CSGT Quảng Xương đã lập biên bản vi phạm (chưa ra quyết định xử phạt hành chính) đối với anh L. theo điểm b, khoản 8, điều 13, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt của lỗi này là từ 20 - 26 triệu đồng.

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