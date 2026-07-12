Đề xuất xử phạt không lập biên bản với cả 'phạt nguội' để rút ngắn quy trình

Bộ Công an vừa công bố bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự án luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tại dự thảo luật, Bộ Công an đề xuất nâng mức tiền tối đa được áp dụng thủ tục xử phạt không lập biên bản lên 1 triệu đồng với cá nhân (hiện hành 500.000 đồng) và 2 triệu đồng với tổ chức (hiện hành 1 triệu đồng). Đồng thời, mở rộng phạm vi với cả vi phạm phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ ("phạt nguội" - PV).

Bộ Công an đề xuất áp dụng thủ tục xử phạt không lập biên bản với "phạt nguội" ẢNH: TIẾN TRẠCH

Góp ý nội dung trên, một số cơ quan đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc khi mở rộng thủ tục xử phạt không lập biên bản với cả "phạt nguội".

Nhóm ý kiến này cho rằng "phạt nguội" hiện được áp dụng trong nhiều lĩnh vực (trật tự an toàn giao thông, PCCC, bảo vệ môi trường, hải quan…), đặc điểm rất khác nhau.

Trong đó, nhiều trường hợp có tính chất phức tạp, cần thiết lập biên bản để xác định hành vi vi phạm, ghi nhận chứng cứ, ý kiến các bên nhằm bảo đảm quyền giải trình, quyền khiếu nại của cá nhân, tổ chức vi phạm.

Nếu quy định chung tất cả các trường hợp được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ đều thuộc diện xử phạt không lập biên bản là không phù hợp.

Điều này có thể tác động tiêu cực đến trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt; đến quyền và lợi ích hợp pháp của người vi phạm nếu họ thực hiện hành vi trong trường hợp bất khả kháng hoặc có tình tiết giảm nhẹ.

Từ thực tế trên, các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ lĩnh vực hoặc nhóm hành vi được áp dụng thủ tục xử phạt không lập biên bản.

Hoặc quy định theo hướng chỉ áp dụng đối với các trường hợp Chính phủ quy định, trên cơ sở tính chất đơn giản, rõ ràng của hành vi vi phạm, điều kiện kỹ thuật, khả năng xác định chính xác chủ thể vi phạm, bảo đảm quyền giải trình.

Bộ Công an: Vừa rút ngắn quy trình, vừa đảm bảo khách quan

Phản hồi góp ý, Bộ Công an cho hay, các vi phạm hành chính được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện nay (cân kiểm tra tải trọng, máy đo nồng độ cồn, camera giám sát…) đã có đầy đủ căn cứ, dữ liệu để ra quyết định xử phạt.

Trong đó, kết quả thu thập phải được ghi nhận bằng văn bản, gồm: thông tin của cơ quan, người sử dụng thiết bị; thông tin của người thực hiện hành vi vi phạm; hình ảnh; âm thanh; chỉ số đo, phân tích; thời gian, địa điểm; hành vi vi phạm hoặc kết luận về kết quả đo lường, phân tích, kiểm định…

"Các thông tin nêu trên đã tương ứng với các thông tin quan trọng trong biên bản vi phạm hành chính", Bộ Công an nêu.

Hơn nữa, khi có kết quả thu thập, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết phải thực hiện các bước sau: xác định thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm; gửi thông báo để yêu cầu người vi phạm đến giải quyết; ra quyết định xử phạt; tổ chức thi hành quyết định xử phạt.

Với quy trình "phạt nguội" như trên, Bộ Công an nhận định không cần thiết phải lập biên bản vi phạm hành chính để rút ngắn quy trình, thời gian xử phạt và vẫn bảo đảm tính chính xác, khách quan.

Nếu vẫn duy trì quy định phải lập biên bản khi "phạt nguội" như hiện hành sẽ làm tăng thủ tục xử phạt không cần thiết, kéo dài thời gian xử lý, phát sinh chi phí; chưa phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.