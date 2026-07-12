Xe khách chở 59 người trên xe 45 chỗ, bị phạt 105 triệu đồng sau phản ánh của người dân

Ngày 12.7, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết, vừa lập biên bản xử lý xe khách nhồi nhét khách trên quốc lộ 14.

Trước đó, tối 10.7, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai nhận được chỉ đạo của Cục CSGT Bộ Công an liên quan đến phản ánh của người dân qua đường dây nóng của cục về việc xe khách biển số 23H-023.84 chở quá số người quy định.

CSGT dừng xe khách vi phạm chở quá số người quy định ẢNH: TRẠM CSGT ĐỒNG PHÚ

Khoảng 21 giờ 37 phút cùng ngày, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 14.

Qua kiểm tra, xác định ông H.Q.L (48 tuổi, ở phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ), là tài xế xe khách biển số 23H-023.84 chạy tuyến cố định cự ly lớn hơn 300 km, đã thực hiện hành vi vi phạm chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện, quy định tại khoản 4 điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể xe chở 59 người trên xe 45 chỗ, vượt 14 người theo quy định.

Xe khách nhồi nhét 59 người trên xe 45 chỗ, vượt 14 người theo quy định ẢNH: TRẠM CSGT ĐỒNG PHÚ

Trạm CSGT Đồng Phú đã lập biên bản xử lý chủ phương tiện xe khách là HTX vận tải Thành Công (phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) với hành vi để người làm công thực hiện vi phạm như trên, quy định tại khoản 6 điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Với hành vi vi phạm trên, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt lái xe 21 triệu đồng và chủ xe 84 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 105 triệu đồng.