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Thời sự Pháp luật

Xe khách chở 59 người trên xe 45 chỗ, bị phạt 105 triệu đồng sau phản ánh của người dân

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Sau khi người dân phản ánh đến Cục CSGT về xe khách có hành vi nhồi nhét khách, Phòng CSGT Đồng Nai đã dừng xe, phát hiện vi phạm và xử phạt 105 triệu đồng đối với lái xe và chủ xe.

Ngày 12.7, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết, vừa lập biên bản xử lý xe khách nhồi nhét khách trên quốc lộ 14.

Trước đó, tối 10.7, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai nhận được chỉ đạo của Cục CSGT Bộ Công an liên quan đến phản ánh của người dân qua đường dây nóng của cục về việc xe khách biển số 23H-023.84 chở quá số người quy định.

Người dân phản ánhđến Cục CSGT, xe khách nhồi nhét 59/45 khách bị xử phạt 105 triệuđồng - Ảnh 1.

CSGT dừng xe khách vi phạm chở quá số người quy định

ẢNH: TRẠM CSGT ĐỒNG PHÚ

Khoảng 21 giờ 37 phút cùng ngày, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 14.

Qua kiểm tra, xác định ông H.Q.L (48 tuổi, ở phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ), là tài xế xe khách biển số 23H-023.84 chạy tuyến cố định cự ly lớn hơn 300 km, đã thực hiện hành vi vi phạm chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện, quy định tại khoản 4 điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể xe chở 59 người trên xe 45 chỗ, vượt 14 người theo quy định.

Người dân phản ánhđến Cục CSGT, xe khách nhồi nhét 59/45 khách bị xử phạt 105 triệuđồng - Ảnh 2.

Xe khách nhồi nhét 59 người trên xe 45 chỗ, vượt 14 người theo quy định

ẢNH: TRẠM CSGT ĐỒNG PHÚ

Trạm CSGT Đồng Phú đã lập biên bản xử lý chủ phương tiện xe khách là HTX vận tải Thành Công (phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) với hành vi để người làm công thực hiện vi phạm như trên, quy định tại khoản 6 điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Với hành vi vi phạm trên, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt lái xe 21 triệu đồng và chủ xe 84 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 105 triệu đồng.

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