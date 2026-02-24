Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Phạt nặng xe giường nằm nhồi nhét khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
24/02/2026 09:05 GMT+7

Xe khách giường nằm chở vượt 8 người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt tài xế 12 triệu đồng, chủ xe 48 triệu đồng theo quy định.

Liên quan xe khách giường nằm chở vượt 8 hành khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, ngày 24.2, chỉ huy Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe khách.

Phạt nặng xe giường nằm nhồi nhét khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 2026 - Ảnh 1.

Xe khách giường nằm chở quá số người quy định

ẢNH: Q.H

Trước đó, trong quá trình tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tổ công tác đã dừng kiểm tra xe khách giường nằm biển số 77E-005.32. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe có 34 hành khách, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 26 người, vượt 8 khách.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển phương tiện là N.V.Q (47 tuổi) về hành vi điều khiển xe chở hành khách tuyến trên 300 km nhưng chở quá số người quy định. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt là 12 triệu đồng.

Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản về hành vi để người làm công điều khiển xe vi phạm quy định, mức phạt 48 triệu đồng.

Theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, dịp cao điểm trước, trong và sau tết, đơn vị tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến. Nhiều trường hợp xe khách giường nằm chạy quá tốc độ, chở quá số người đã bị xử lý. 

Thời gian tới, lực lượng CSGT tuần tra sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, bảo đảm an toàn cho hành khách và các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc.

xe khách giường nằm Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết Lâm Đồng chở quá tải hành khách
