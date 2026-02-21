Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hành khách nhắn tin báo, CSGT xử phạt xe khách 'nhồi nhét' thêm 6 người

Quế Hà
Quế Hà
21/02/2026 18:15 GMT+7

Xe khách lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chở quá tải 6 người, hành khách nhắn tin cho CSGT, chiếc xe này bị phạt tới 45 triệu đồng vào ngày mùng 5 tết.

Trưa 21.2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đã xử phạt một chiếc ô tô khách chở quá số người cho phép từ nguồn tin báo của hành khách.

Theo đó, Đội tuần tra CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện chở quá số người theo quy định.

Trước đó, từ phản ánh của người dân đi trên chiếc xe khách (chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng từ bắc vào nam) gửi đến Zalo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Đội 6 đã xác minh và dừng chiếc xe này để kiểm tra. Xe khách giường nằm biển số 79H-045.xx đã chở quá tải 6 người, trong khi chiếc xe này chỉ được chở 24 người.

Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là anh N.X.H (54 tuổi, ở Khánh Hòa).

Hành khách nhắn tin báo, CSGT xử phạt xe khách 'nhồi nhét' thêm 6 người - Ảnh 1.

Tài xế này và chủ chiếc xe khách chở quá 6 người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị phạt 45 triệu đồng

ẢNH: CSGT

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng đối với tài xế chở quá số người quy định.

Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt với hành vi "để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm", mức phạt 36 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ xe chở quá số người quy định là 45 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20.2, cũng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế và tạm giữ một xe khách giường nằm, biển số 78F-001.xx với nhiều lỗi vi phạm.

Trong đó, CSGT phát hiện 3 lỗi vi phạm nghiêm trọng; tài xế chỉ có giấy phép lái xe hạng D2, chỉ được điều khiển xe đến 29 chỗ nhưng đã điều khiển xe khách đến 36 chỗ (giấy phép lái xe không phù hợp).

Hành khách nhắn tin báo, CSGT xử phạt xe khách 'nhồi nhét' thêm 6 người - Ảnh 2.

CSGT niêm phong phương tiện và tạm giữ chiếc xe khách 7 ngày, phạt tài xế và chủ xe này 104,5 triệu đồng

ẢNH: CSGT CUNG CẤP

Lỗi thứ 2 là điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng không có tác dụng trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định.

Ngoài ra, còn lỗi điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách có gắn thiết bị giám sát hành trình nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định.

Với các lỗi trên, tổ công tác CSGT đã niêm phong để tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đồng thời lập biên bản các hành vi vi phạm đối với tài xế và chủ phương tiện. Trong đó, tổng số tiền phạt đối với tài xế là 24,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện bị phạt tổng số tiền 80 triệu đồng. Tổng số tiền phạt của tài xế và chủ phương tiện là 104,5 triệu đồng.

Trong những ngày đầu năm, CSGT cảnh cáo lượng khách từ miền Bắc, miền Trung trở lại TP.HCM làm việc, sinh sống và học tập rất đông. Đề nghị các chủ xe và tài xế tuân thủ các quy định của luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không được chở quá số người quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho hành khách.

Khám phá thêm chủ đề

Xe khách nhồi nhét khách xe chở quá tải Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
