Thời sự

Xác minh vụ xe khách giường nằm vượt ẩu trên đèo An Khê

Đức Nhật
Đức Nhật
04/09/2025 16:46 GMT+7

Ngày 4.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh hình ảnh xe khách giường nằm vượt ẩu trên QL19.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận phản ánh của người dân về vụ xe khách giường nằm vượt ẩu trên đèo An Khê, QL19.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 1.9, xe khách giường nằm BS 76B - 013.34 của nhà xe C.N (Quảng Ngãi) đã lấn trái, vượt xe khác ngay tại đoạn cua đèo An Khê. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của một ô tô đi cùng chiều ghi lại.

Xác minh vụ xe khách giường nằm vượt ẩu trên đèo An Khê - Ảnh 1.

Xe khách giường nằm có dấu hiệu vượt ẩu trên đèo An khê

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đoạn video từ camera hành trình, khi phương tiện đang lưu thông trên một khúc cua đèo An Khê thì phía trước có một xe tải chạy ngược chiều. Bất ngờ, xe khách giường nằm của nhà xe C.N vượt lên từ phía sau xe tải, lao sang phần đường ngược chiều.

Trước tình huống nguy hiểm này, cả xe gắn camera hành trình và xe tải đều phải giảm tốc, dừng lại để tránh va chạm.

Người điều khiển ô tô gắn camera hành trình cho rằng hành vi vượt ẩu của xe khách là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Người này cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến QL19.

Theo nhận định của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, xe khách trên có dấu hiệu vi phạm lỗi vượt xe trong những trường hợp cấm vượt. Hiện đơn vị đã gửi thông báo đến nhà xe C.N để phối hợp làm rõ vụ việc trên.


Xử lý tài xế taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu

Xử lý tài xế taxi lạng lách, vượt ẩu trên cầu Bình Triệu

Công an TP.HCM lập biên bản, xử lý tài xế taxi công nghệ hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ. Theo quy định, người vi phạm sẽ bị phạt tiền 40 - 50 triệu đồng, tước quyền sử dụng bằng lái xe của tài xế từ 10 - 12 tháng.

