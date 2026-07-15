Lùi xe thiếu quan sát có thể bị phạt 22 triệu: Những nơi cấm lùi xe

Một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô lùi xe thiếu quan sát, gây va chạm liên hoàn với xe máy và ô tô phía sau đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng tiếp tục là lời cảnh báo về kỹ năng lùi xe và ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông.



Theo Cục CSGT, trong vụ việc trên, tài xế ô tô đã lùi xe khi không bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm với các phương tiện phía sau. May mắn, vụ va chạm không gây hậu quả nghiêm trọng về người. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi vi phạm của mình.

Lùi xe ô tô không bảo đảm an toàn có thể bị phạt 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo quy định hiện hành, nếu hành vi lùi xe ô tô gây hậu quả chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp gây thương tích hoặc thiệt hại nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, tài xế có thể bị xử lý theo điều 260 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự.

Những nơi cấm lùi xe tài xế cần biết

Theo Cục CSGT, lùi xe là một trong những kỹ năng khó, đòi hỏi người lái phải quan sát tốt và phối hợp nhuần nhuyễn các thao tác điều khiển phương tiện. Chỉ một chút chủ quan cũng có thể dẫn đến va chạm hoặc tai nạn.

Để bảo đảm an toàn, người lái xe ô tô cần quan sát kỹ hai bên và phía sau xe, bật tín hiệu lùi và chỉ thực hiện thao tác khi chắc chắn không có nguy hiểm.

Pháp luật cũng quy định không được lùi xe trên đường một chiều, khu vực cấm dừng, phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi giao nhau, vị trí giao cắt với đường sắt, nơi bị che khuất tầm nhìn, trong hầm đường bộ và trên đường cao tốc.

Không có biển cấm vẫn bị phạt: Những nơi tuyệt đối không được đỗ xe

CSGT khuyến cáo, trước khi lùi xe, tài xế nên đi một vòng quanh xe để quan sát địa hình, xác định hướng di chuyển, giữ tốc độ thật chậm và sẵn sàng dừng xe khi phát hiện chướng ngại vật.

Trong trường hợp lùi xe từ ngõ, vỉa hè hoặc đường nhánh ra đường chính, người điều khiển phải nhường đường cho các phương tiện đang lưu thông trên đường ưu tiên.

Đối với các phương tiện có điều kiện, việc lắp camera lùi hoặc cảm biến va chạm phía trước và phía sau cũng là giải pháp giúp hạn chế điểm mù, hỗ trợ tài xế xử lý tình huống an toàn hơn.