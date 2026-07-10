Lùi xe ở trạm thu phí đường cao tốc có bị phạt nguội không?

Công dân phản ánh về tình huống lái xe đến trạm thu phí trên cao tốc thì gặp sự cố. Nhân viên tại trạm thu phí cho phép tài xế lùi xe, rẽ sang làn ETC để xử lý. Vậy trường hợp này có bị phạt nguội hay không?

Lực lượng CSGT kiểm soát trật tự, an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát ẢNH: T.N

Bộ Công an cho hay, hành vi điều khiển xe ô tô lùi xe trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe, theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Song, không phải mọi trường hợp lùi xe trên cao tốc đều bị xử phạt, mà vẫn có một số ngoại lệ, được quy định tại điều 11 luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể gồm: thực hiện hành vi trong tình thế cấp thiết, do phòng vệ chính đáng, do sự kiện bất ngờ, do sự kiện bất khả kháng, người vi không có năng lực trách nhiệm hành chính hoặc chưa đủ tuổi bị xử phạt.

"Nếu người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm trong các trường hợp trên thì không bị xử phạt vi phạm hành chính", Bộ Công an thông tin.

Phân tích thêm về tình huống lùi xe tại trạm thu phí do gặp sự cố, luật sư Nguyễn Thị Thúy, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho rằng có thể xem xét thuộc trường hợp sự kiện bất ngờ (không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gây ra) hoặc sự kiện bất khả kháng (xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép).

Lý do bởi xe bất ngờ gặp sự cố là sự kiện ngoài tầm kiểm soát của tài xế. Việc lùi xe để chuyển làn đã có hướng dẫn của nhân viên trạm thu phí chứ không phải tự ý tài xế thực hiện.

Như vậy, nếu đủ căn cứ để chứng minh hành vi lùi xe thuộc các trường hợp được loại trừ trách nhiệm như đã nêu, tài xế sẽ không bị xử phạt.

Nữ luật sư nhấn mạnh thêm, việc xử lý hành vi vi phạm giao thông, trong đó có hình thức thông qua phương tiện, thiết bị nghiệp vụ không chỉ căn cứ vào hình ảnh ghi nhận từ camera mà còn xem xét đến bối cảnh, nguyên nhân xảy ra hành vi.

Như trong câu chuyện nêu trên, lùi xe trên cao tốc là vi phạm, nhưng nếu thuộc các trường hợp mà luật quy định thì sẽ được miễn trừ. Hoặc hành vi vượt đèn đỏ, dù camera đã ghi lại nhưng nếu có lý do chính đáng (đưa người đi cấp cứu chẳng hạn) thì sẽ được xem xét.

Ngược lại, tài xế tự ý lùi xe trên cao tốc do đi quá lối ra, lùi để quay đầu hoặc lùi tại khu vực trạm thu phí mà không có hướng dẫn của đơn vị vận hành, không thuộc trường hợp bất khả kháng… thì sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và xử phạt.