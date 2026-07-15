Đang mở đường cho sản phụ, CSGT bất ngờ đổi hướng vì em bé chào đời trên taxi

Em bé chào đời trên taxi khi hành trình đến Bệnh viện Từ Dũ vẫn còn dang dở. Nhận tin sản phụ đã sinh con ngay trên xe, 2 cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập tức đổi hướng, đưa taxi vào Bệnh viện Thống Nhất - cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu cho cả mẹ và bé.

Đoạn clip ghi lại cuộc mở đường sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người nói họ xem đến cuối mới thở phào khi biết em bé chào đời trên taxi và 2 mẹ con đều an toàn.

Cuộc mở đường bất ngờ đổi hướng

Theo tìm hiểu, khoảng 8 giờ 10 ngày 12.7, thượng úy Trần Hồng Phong và đại úy Cao Hoài Sang, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP.HCM), vừa hoàn tất việc lập biên bản vi phạm hành chính trước số 913 đường Trường Chinh thì một chiếc taxi bất ngờ tấp vào lề.

Em bé chào đời trên taxi nên CSGT và tài xế đổi hướng đến bệnh viện gần nhất. Trong ảnh, CSGT chủ động lấy mền che chắn cho sản phụ ẢNH: PC08

Một người phụ nữ bước xuống cho biết trên xe có một sản phụ đã vỡ ối, đau bụng dữ dội và nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ mở đường đến Bệnh viện Từ Dũ. Không chần chừ, tổ công tác nhanh chóng báo cáo trực ban đơn vị, bật tín hiệu ưu tiên và dẫn đường cho chiếc taxi.

Tiếng còi ưu tiên vang lên liên tục. Phía sau, chiếc taxi bám sát xe CSGT để len qua từng khoảng trống giữa dòng phương tiện. Hầu hết người đi đường đều nhanh chóng tấp vào lề, nhường lối cho xe chở sản phụ tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên, khi đoàn xe vừa đến giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8, tài xế taxi bất ngờ liên tục ra hiệu báo em bé đã chào đời ngay trên xe. Nhận thấy không còn đủ thời gian để tiếp tục đến Bệnh viện Từ Dũ, 2 cán bộ CSGT lập tức đổi hướng, dẫn taxi vào Bệnh viện Thống Nhất để cấp cứu cho cả mẹ và con.

Sau khi hỗ trợ đưa sản phụ cùng em bé vào phòng cấp cứu, 2 CSGT mới rời đi. Ít phút sau, em bé cất tiếng khóc đầu đời trong phòng cấp cứu.

"Mưa tim" dành cho 2 CSGT và người đi đường

Ngay dưới đoạn clip, hàng loạt bình luận gửi lời chúc đến hai mẹ con và cảm ơn 2 cán bộ CSGT. Tài khoản Tâm Nguyễn viết: "Hai anh CSGT thật tuyệt vời, đưa tới bệnh viện và còn hỗ trợ che chắn cho sản phụ. Người dân cảm ơn 2 anh, chúc 2 anh nhiều sức khỏe".

Tài khoản Anh Khoa Hà chia sẻ: "Mất tiền vào mạng để được xem những video ý nghĩa như thế này". Trong khi đó, tài khoản Trần Hoàng Hữu Đông chỉ để lại một câu ngắn nhưng nhận được hàng trăm lượt đồng tình: "Khúc cuối muốn khóc".

Người tài xế bình tĩnh lái xe khi em bé chào đời ngay trên xe ẢNH: PC08

Không ít người cũng gửi lời cảm ơn đến tài xế taxi vì đã bình tĩnh xử lý tình huống, nhanh chóng nhờ CSGT hỗ trợ thay vì cố tự xoay xở giữa dòng xe đông đúc.

Nhiều người cũng để ý một chi tiết khác trong clip. Khi tiếng còi ưu tiên vang lên, phần lớn phương tiện đều chủ động nhường đường. Chỉ còn vài xe phản ứng chậm khiến người xem sốt ruột.

"Tôi xem đi xem lại mấy lần. Chỉ mong sau này ai nghe tiếng còi ưu tiên cũng phản ứng thật nhanh, vì phía sau có thể là một ca cấp cứu như thế này", một tài khoản bình luận.

Đây không phải là lần đầu lực lượng CSGT TP.HCM hỗ trợ người dân trong những tình huống đặc biệt. Thời gian qua, nhiều tổ công tác đã kịp thời mở đường đưa người bị đột quỵ, tai nạn, trẻ nhỏ co giật hay sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện, góp phần giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.