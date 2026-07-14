Vượt đèn đỏ bị phạt 19 triệu, tài xế lên mạng 'trù' người gửi clip cho CSGT

Thay vì nhận lỗi sau khi bị xử phạt vì vượt đèn đỏ, một tài xế xe ben đã đăng bài trên mạng xã hội với những lời lẽ nhắm đến người đã gửi clip vi phạm cho Cục CSGT. Từ một đoạn video camera hành trình, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người bàn luận về hành vi vượt đèn đỏ và về cách ứng xử của người vi phạm sau khi bị phát hiện.



Vượt đèn đỏ bị phạt 19 triệu, đăng bài "trù" người gửi clip

Trước đó, một người đi đường trích xuất camera hành trình ghi lại cảnh một xe ben vượt đèn đỏ rồi đăng lên mạng để phản ánh về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Thay vì thừa nhận sai phạm, tài xế sau đó đăng lại đoạn video này trên mạng xã hội với nội dung được cho là nhắm đến người đã gửi clip.

Hình ảnh xe ben vượt đèn đỏ lọt vào camera hành trình của người đi đường ẢNH: CỤC CSGT

Trong bài viết, người này "cảm ơn" người ghi hình vì khiến mình mất 19 triệu đồng, đồng thời dùng những lời lẽ mang tính mỉa mai. Bài đăng nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng nghìn lượt bình luận.

Cục CSGT: "Lần sau có lẽ anh chẳng còn cơ hội để nộp phạt"

Sau phản ứng của tài xế, đại diện Cục CSGT cũng đăng tải bài viết trên fanpage bày tỏ quan điểm. Theo Cục CSGT, điều đáng lo ngại không nằm ở số tiền bị xử phạt mà là việc người vi phạm vẫn chưa nhận thức được hành vi của mình.

"Nếu cứ tiếp tục nghĩ rằng nơi không có CSGT, không có camera giám sát thì có thể tùy ý vi phạm, lần sau có lẽ anh chẳng còn cơ hội để nộp phạt đâu", đại diện Cục CSGT nói.

Dưới bài đăng của Cục CSGT, phần lớn ý kiến cho rằng việc người dân sử dụng camera hành trình để phản ánh vi phạm giao thông là cần thiết nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.



Người dùng tên Đỗ Hải bình luận: "Nhiều người gọi là mách, nhưng tôi thích như vậy để mọi người nâng cao ý thức và sống có trách nhiệm với xã hội hơn".

Cùng quan điểm, nickname Phan X YZ cho rằng đa số người vi phạm đều biết mình làm sai nhưng vẫn vi phạm vì cho rằng khả năng bị phát hiện thấp. Theo người này, việc xử lý nghiêm và thường xuyên mới đủ sức răn đe.

Người vi phạm đăng bài mỉa mai người đã ghi lại đoạn clip mình vượt đèn đỏ ẢNH: CỤC CSGT

Một số ý kiến đề xuất nghiên cứu chế tài mạnh hơn đối với những trường hợp nhiều lần tái phạm hoặc có thái độ coi thường pháp luật sau khi bị xử lý.

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít người cho rằng không phải trường hợp vi phạm nào cũng nên gửi clip cho cơ quan chức năng. Người dùng tên Nguyễn Phòng chia sẻ: "Đều là lái xe với nhau... 19 triệu chứ không phải 19 nghìn đồng."

Nickname Adam cho biết camera hành trình của mình cũng ghi lại nhiều trường hợp vi phạm nhưng hiếm khi gửi vì cho rằng ai cũng có lúc sơ suất khi tham gia giao thông.

Trong khi đó, người dùng tên Nguyễn Sự cho rằng có những trường hợp vượt đèn đỏ do không quen đường hoặc tín hiệu đèn chuyển quá nhanh. Người này đề xuất có thể nghiên cứu cơ chế xử phạt tăng dần đối với người tái phạm nhiều lần, còn trường hợp lần đầu do sơ ý nên xem xét giảm nhẹ hoặc nhắc nhở.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về việc người dân ghi hình rồi gửi cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm giao thông.

Một bên cho rằng đây là cách góp phần xây dựng văn hóa giao thông, giúp phát hiện những hành vi nguy hiểm trong bối cảnh lực lượng chức năng không thể có mặt ở mọi nơi, mọi thời điểm. Trong khi đó, bên còn lại bày tỏ sự băn khoăn khi cho rằng vẫn có những trường hợp vi phạm do sơ suất hoặc điều kiện khách quan.

Dù còn những ý kiến khác nhau, nhiều người cho rằng điểm đáng chú ý nhất trong câu chuyện không phải mức phạt 19 triệu đồng, mà là cách ứng xử sau khi vi phạm. Bởi nếu người điều khiển phương tiện chấp hành đúng quy định thì sẽ không có đoạn clip nào được gửi đi, cũng không có khoản tiền phạt hay những tranh cãi kéo dài trên mạng xã hội.