Quán nhậu TP.HCM ký cam kết không bán rượu bia cho khách lái xe đến quán

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ du lịch hè năm 2026, một số quán nhậu và nhà hàng tại TP.HCM đã ký cam kết không bán rượu bia cho khách lái xe đến sử dụng dịch vụ.

Đây là hoạt động được triển khai cùng với nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người đã uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cán bộ Đội CSGT Bàn Cờ tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu, bia ẢNH: PC08

Mới đây, Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa tổng rà soát, làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu, bia, quán nhậu trên địa bàn phụ trách. Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, lực lượng chức năng vận động chủ cơ sở và nhân viên cùng tham gia nhắc nhở thực khách không lái xe sau khi đã sử dụng rượu, bia.

Đáng chú ý, các chủ cơ sở và nhân viên kinh doanh đều đồng tình ký cam kết không bán rượu bia cho khách lái xe đến sử dụng dịch vụ, góp phần lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe" và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với việc ký cam kết, các cơ sở đã treo, dán banner tuyên truyền tại cổng ra vào, quầy lễ tân và khu vực giữ xe. Nội dung tập trung cảnh báo tác hại của rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời thông tin mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng CSGT.

Nhân viên cơ sở kinh doanh dán banner tuyên truyền về phòng, chống vi phạm nồng độ cồn ẢNH: PC08

Nhiều quán nhậu đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ thực khách sau cuộc nhậu như nhận giữ xe qua đêm và cung cấp số điện thoại các dịch vụ xe công nghệ để khách lựa chọn phương án di chuyển an toàn thay vì tự lái xe về.

Theo Đội CSGT Bàn Cờ, trong thời gian cao điểm hè, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đồng thời kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn theo quy định nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã triển khai nhiều mô hình tuyên truyền trực tiếp tại các quán nhậu trên địa bàn. Tại khu vực Đội CSGT Hàng Xanh phụ trách, cán bộ, chiến sĩ đến từng bàn ăn gặp gỡ thực khách, phát tờ rơi và nhắc mọi người lựa chọn phương án về nhà an toàn sau khi sử dụng rượu, bia.

Đội CSGT Phú Lâm cũng tổ chức gặp gỡ 99 chủ cơ sở, quản lý và nhân viên của 21 nhà hàng, quán nhậu để cùng lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe", khuyến khích các cơ sở hỗ trợ khách gọi taxi, xe công nghệ hoặc giữ xe qua đêm.