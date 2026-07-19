Tin nhắn thông báo phạt nguội kèm đường link lạ: Cục CSGT khuyến cáo không bấm

Ngày 18.7, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả mạo thông báo phạt nguội qua tin nhắn SMS để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai.



Theo Cục CSGT, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng những kẻ gian gửi tin nhắn SMS hàng loạt với nội dung thông báo phương tiện vi phạm giao thông, yêu cầu chủ xe truy cập một đường link để tra cứu hoặc nộp phạt.

Người dân tuyệt đối không bấm vào link khi nhận tin nhắn phạt nguội kèm đường link lạ ẢNH: C08

Đáng chú ý, các đường link này sử dụng tên miền giả mạo có chứa những từ khóa như "csgt", "bocongan"… khiến nhiều người lầm tưởng là website của cơ quan chức năng.

CSGT cho biết mục đích của các kẻ gian là dụ người nhận bấm vào đường link và làm theo hướng dẫn. Khi đó, nạn nhân có thể bị đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc bị cài mã độc vào điện thoại để kiểm soát thiết bị, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Để tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn này, Cục CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào bất kỳ đường link nào được gửi từ số điện thoại lạ hoặc không rõ nguồn gốc.

Người dân cũng không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào cho người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.

Muốn tra cứu phạt nguội, dùng VNeTraffic

Theo Cục CSGT, khi có nhu cầu kiểm tra phương tiện có vi phạm phạt nguội hay không, người dân nên sử dụng ứng dụng VNeTraffic để tra cứu thông tin chính thống, thay vì truy cập các đường link được gửi qua tin nhắn.

Bên cạnh đó, người dân nên chủ động chặn số điện thoại gửi tin nhắn lạ, đồng thời báo cáo tin nhắn rác trên điện thoại để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.

Phạt nguội ngày càng phổ biến tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cục CSGT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng hình thức giả mạo thông báo phạt nguội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



CSGT đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc các nền tảng trực tuyến khi chưa kiểm chứng nguồn gửi. Chỉ một thao tác bấm vào đường link giả mạo cũng có thể khiến người dùng mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và tài sản của mình.