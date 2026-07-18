Bị CSGT giữ bằng lái vẫn chạy xe, tài xế và công ty bị phạt 77 triệu

Chiều 17.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển xe bồn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi bằng lái xe đang bị tạm giữ do vi phạm trước đó.



Theo CSGT, khoảng 9 giờ 17 cùng ngày, tại Km11 khu vực Trạm thu phí Long Phước, tổ công tác dừng kiểm tra xe bồn biển số 50E - 756.xx do tài xế L.V.T (47 tuổi, ở Tây Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định giấy phép lái xe của ông T. đang bị tạm giữ vì một vi phạm trước đó trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo giấy hẹn, tài xế phải đến giải quyết vụ việc vào ngày 2.7 nhưng đến nay vẫn chưa chấp hành, đồng thời vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tài xế xe bồn đang bị CSGT tạm giữ bằng lái, quá hạn vẫn chưa lên đóng phạt nhưng vẫn tiếp tục lái xe ẢNH: C08

Với hành vi điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện theo quy định, tài xế bị lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện. Đáng chú ý, doanh nghiệp là chủ sở hữu xe cũng bị lập biên bản xử phạt 58 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định. Tổng mức phạt cả tài xế và doanh nghiệp là 77 triệu đồng.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm kiểm tra xe kinh doanh vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên các tuyến cao tốc.

Đợt kiểm tra tập trung vào các phương tiện như xe bồn (xe xi-téc), xe tải thùng kín, xe tải lạnh, xe đầu kéo chở container và các phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm chạy đường dài.

Ngoài việc xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, CSGT còn kiểm tra điều kiện của người lái như bằng lái xe còn hiệu lực, đúng hạng, không bị tước quyền sử dụng; thời gian lái xe liên tục; giấy chứng nhận tập huấn an toàn đối với người vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi thuộc diện bắt buộc.

Đối với phương tiện, lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng đăng ký, đăng kiểm, hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát người lái và việc truyền dữ liệu theo quy định. Hình ảnh từ camera cũng được trích xuất để phát hiện các hành vi như sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn, lái xe quá thời gian quy định hoặc các vi phạm khác.

Bên cạnh đó, CSGT kiểm tra việc dán biểu trưng nhận diện hàng hóa nguy hiểm, việc bóc hoặc xóa biểu trưng sau khi không còn vận chuyển loại hàng hóa này, cũng như giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định.

Từ vụ việc trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành đầy đủ quyết định xử lý vi phạm đúng thời hạn. Trường hợp giấy phép lái xe đang bị tạm giữ hoặc bị tước quyền sử dụng, người vi phạm không được tiếp tục điều khiển phương tiện.

Việc cố tình lái xe khi không đủ điều kiện không chỉ khiến tài xế bị xử phạt nặng, tạm giữ phương tiện mà chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện cũng có thể bị xử lý theo quy định.