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Đời sống Cộng đồng

Quên một thao tác khi dừng xe trên cao tốc, tài xế container mất 13 triệu đồng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
Tài xế container dừng xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhưng không đặt cảnh báo phía sau 150 m vừa bị CSGT phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 16.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế container vì dừng xe trên cao tốc nhưng không đặt cảnh báo phía sau theo quy định.

Theo CSGT, khoảng 13 giờ 9 cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổ công tác phát hiện xe container do tài xế P.V.N (41 tuổi, ở TP. Đồng Nai) điều khiển đang dừng tại Km15+600.

Quên một thao tác khi dừng xe trên cao tốc, tài xế container mất 13 triệu đồng - Ảnh 1.

Tài xế dừng xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây quên đặt cảnh báo cách 150 m đã bị CSGT xử phạt

ẢNH: C08

Đáng chú ý, phương tiện không dừng hoàn toàn trong làn dừng khẩn cấp mà phần đuôi xe vẫn nằm trên làn đường xe chạy, phần còn lại mới nằm trong làn khẩn cấp. Việc dừng xe ở vị trí này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, đặc biệt khi các phương tiện phía sau lưu thông với tốc độ cao.

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế không đặt biển cảnh báo hoặc đèn cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150 m theo quy định khi xe dừng trên một làn đường xe chạy trong trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật. Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện vi phạm lỗi này bị phạt 13 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo, khi phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu còn khả năng di chuyển. Trường hợp buộc phải dừng trên một phần làn đường xe chạy, người điều khiển phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đồng thời đặt biển báo hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m để các phương tiện từ xa kịp thời nhận biết và giảm tốc độ.

Quên một thao tác khi dừng xe trên cao tốc, tài xế container mất 13 triệu đồng - Ảnh 2.

Xe gặp sự cố buộc phải dừng nhưng tài xế cho xe đỗ bị lòi phần đuôi ra làn đường xe chạy mà không đặt cảnh báo nên bị xử phạt

ẢNH: C08

Theo CSGT, việc không đặt cảnh báo hoặc đặt cảnh báo không đúng khoảng cách khi dừng xe trên cao tốc là một trong những nguyên nhân khiến nhiều vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc xảy ra trong thời gian qua, nhất là vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn bị hạn chế. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đầy đủ các quy định về xử lý sự cố trên cao tốc nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác.

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