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CSGT TP.HCM mở đường đưa bé trai 5 tuổi bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu

Vũ Phượng
Vũ Phượng
Bé trai 5 tuổi bị tai nạn giao thông được người thân chở đi cấp cứu. Hai CSGT Rạch Chiếc lập tức dùng mô tô chuyên dụng mở đường, đưa xe đến Bệnh viện Nhi đồng 2 kịp thời.

Ngày 16.7, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng vừa hỗ trợ mở đường cho xe ô tô ở bé trai 5 tuổi bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 9 giờ 58 ngày 14.7, trong lúc làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ quốc lộ 13 - đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, TP.HCM, 2 cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc bất ngờ được một người đàn ông lái ô tô chạy đến nhờ hỗ trợ đưa một bé trai bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu.

CSGT TP.HCM mở đường đưa bé trai 5 tuổi bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu- Ảnh 1.

CSGT mở đường kịp thời đưa bé trai đến bệnh viện

ẢNH: PC08

Tổ công tác gồm đại úy Trần Hữu Phước (tổ trưởng) và thượng úy Phạm Quang Vũ. Người nhờ hỗ trợ là anh Nguyễn T.K (48 tuổi), điều khiển ô tô biển số 36H - 168.xx. Trên xe lúc này có bé Nguyễn A.M (5 tuổi, ngụ Bình Dương), vừa bị tai nạn giao thông và cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Sau khi nắm tình hình, tổ công tác báo cáo nhanh Ban Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc qua bộ đàm. Được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị, 2 cán bộ lập tức sử dụng mô tô chuyên dụng bật còi, đèn ưu tiên để mở đường cho ô tô chở bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Trên suốt hành trình, 2 CSGT liên tục ra hiệu điều tiết giao thông. Nghe tiếng còi ưu tiên, nhiều người điều khiển ô tô, xe máy đang lưu thông phía trước chủ động giảm tốc, tấp vào lề hoặc chuyển làn để nhường đường.

CSGT TP.HCM mở đường đưa bé trai 5 tuổi bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu- Ảnh 2.

Bé trai 5 tuổi được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị

ẢNH: PC08

Nhờ vậy, chiếc ô tô chở bệnh nhi nhanh chóng vượt qua các nút giao đông phương tiện, rút ngắn thời gian đến bệnh viện nhưng vẫn bảo đảm an toàn. Bé A.M sau đó được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để các bác sĩ tiếp nhận và cấp cứu.

Việc mở đường cho xe chở bé trai bị nạn là một trong nhiều trường hợp lực lượng CSGT TP.HCM hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp. Sự phối hợp kịp thời giữa CSGT và những người tham gia giao thông đã góp phần rút ngắn thời gian đưa người bệnh đến bệnh viện, tăng thêm cơ hội cấp cứu trong những thời điểm quyết định.

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