Không có biển cấm vẫn bị CSGT phạt: 3 kiểu đỗ xe tài xế hay chủ quan

Đỗ xe sát mép đường, không chắn lối đi, cũng không thấy biển cấm nhưng vẫn bị phạt là thắc mắc của tài xế mỗi khi CSGT xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định. Nhiều tài xế cho rằng chỉ cần tìm được khoảng trống, đưa xe vào thật gọn là có thể yên tâm rời đi.



Chính vì vậy, không ít trường hợp dù không có biển cấm đỗ xe vẫn bị lập biên bản. Dưới đây là những lỗi đỗ xe sai quy định thường gặp.



Đỗ xe gác bánh lên vỉa hè

Vừa qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý xe dừng đỗ sai quy định, Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM ghi nhận một số trường hợp đỗ xe trên vỉa hè hoặc gác bánh lên vỉa hè.

CSGT lập biên bản phạt tài xế đỗ xe trên vỉa hè ở trung tâm TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Làm việc với CSGT, tài xế giải thích đỗ xe trên vỉa hè hoặc gác bánh lên vỉa hè vì muốn "nhường" thêm diện tích cho các phương tiện đang lưu thông. CSGT giải thích vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ. Khi bị phương tiện lấn chiếm, người đi bộ buộc phải bước xuống lòng đường, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo CSGT, nếu khu vực đó không được phép sử dụng vỉa hè để đỗ xe thì hành vi đỗ xe trên vỉa hè vẫn là vi phạm, dù chỉ một phần bánh xe.

Đỗ xe ngược chiều lưu thông

Bên cạnh đó, ở nhiều khu vực khác, CSGT cũng thường ghi nhận các trường hợp đỗ xe ngược chiều lưu thông. Một số tài xế thấy quán cà phê hay cửa hàng nằm ngay phía đối diện nên tấp xe vào luôn thay vì chạy thêm một đoạn để quay đầu.

Thế nhưng, chính việc đưa xe vào hoặc rời khỏi vị trí đỗ theo hướng ngược chiều lại làm tăng nguy cơ va chạm với các phương tiện đang lưu thông đúng chiều. Đây cũng là lý do hành vi này vẫn bị xử lý, ngay cả khi xe đỗ sát lề và không cản đường.

Đỗ xe bên trái đường một chiều

Ngoài ra, đỗ xe bên trái đường một chiều cũng là lỗi nhiều người vô tình mắc phải. Một số tuyến đường một chiều có mặt đường rộng, lưu lượng xe không quá đông nên nhiều tài xế nghĩ đỗ bên trái hay bên phải cũng không khác biệt. Tuy nhiên, quy định về dừng, đỗ xe không phụ thuộc vào cảm nhận "đường còn rộng", mà yêu cầu phương tiện phải đỗ đúng phía theo quy định.

CSGT TP.HCM thường xuyên tuần tra xử phạt trực tiếp hoặc ghi hình xe dừng, đỗ sai quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Điểm chung của 3 trường hợp trên là không nhất thiết phải có biển cấm đỗ xe.



Theo CSGT, một số tài xế chỉ quan sát biển báo trước khi quyết định dừng hoặc đỗ phương tiện. Trong đó, có những tài xế hiểu lầm rằng chỉ cần không thấy biển cấm là có thể đỗ xe ở bất cứ đâu miễn không gây cản trở giao thông. Đây là quan niệm chưa đúng.

Ngoài hệ thống biển báo, người điều khiển phương tiện còn phải tuân thủ các quy định chung của pháp luật về vị trí, hướng và nguyên tắc dừng, đỗ xe. Vì vậy, một vị trí không có biển cấm vẫn có thể là nơi không được phép đỗ phương tiện.

Để tránh bị xử phạt, trước khi rời khỏi xe, tài xế nên dành vài giây quan sát lại xem phương tiện đã đỗ đúng chiều lưu thông hay chưa, có lấn lên vỉa hè hoặc dải phân cách hay không và vị trí đỗ có phù hợp với quy định.