Đang dừng đèn đỏ, có được vượt vạch để nhường đường xe cấp cứu?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giữa xe máy và xe cấp cứu. Theo hình ảnh trong clip, người điều khiển xe máy đi đến nút giao khi đèn tín hiệu giao thông đang màu xanh và bắt đầu rẽ trái. Đúng thời điểm này, một xe cấp cứu đi từ hướng bên phải tiến vào nút giao, dẫn đến va chạm giữa hai phương tiện.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ theo quy định.

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT cho biết, nếu kết quả xác minh xác định xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu và đã phát đầy đủ tín hiệu ưu tiên theo quy định thì sơ bộ có thể nhận định vụ va chạm xảy ra do người điều khiển xe máy không chấp hành quy định về nhường đường cho xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ.

Vụ va chạm giữa xe cấp cứu và xe máy đang lan truyền trên mạng xã hội ẢNH: C08

Theo quy định, xe ưu tiên chỉ được hưởng quyền ưu tiên khi đang thực hiện nhiệm vụ và phát đầy đủ tín hiệu gồm đèn ưu tiên, còi ưu tiên và cờ hiệu. Khi đáp ứng đủ các điều kiện này, xe ưu tiên không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều hoặc các tuyến đường khác có thể đi được để thực hiện nhiệm vụ.

Riêng trên đường cao tốc, xe ưu tiên chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp và vẫn phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc hệ thống báo hiệu tạm thời.

Cục CSGT cũng lưu ý, khi phát hiện xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ, đi sát lề phải hoặc dừng lại để nhường đường, tuyệt đối không được gây cản trở. Đối với các trạm thu phí, xe ưu tiên phải được ưu tiên đi qua trong mọi tình huống.

Có được vượt vạch dừng để nhường xe cấp cứu?

Từ clip trên, nhiều người tham gia giao thông cũng đặt câu hỏi nếu đang dừng đèn đỏ mà nghe tiếng còi xe cấp cứu thì vượt vạch dừng nhường đường có bị phạt nguội hay không?

Theo đại diện Cục CSGT, trong trường hợp người điều khiển phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, phía sau có xe cấp cứu hoặc xe chữa cháy đang phát tín hiệu ưu tiên, mà xung quanh chật xe thì có thể điều khiển phương tiện đi qua vạch dừng rồi đi sát vào lề đường bên phải nhường đường cho xe ưu tiên đi qua.

Trường hợp này cũng được xem là tình thế cấp thiết, luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không xử phạt đối với hành vi vi phạm được thực hiện trong tình thế cấp thiết.

Theo quy định, xe ưu tiên chỉ được hưởng quyền ưu tiên khi đang thực hiện nhiệm vụ và phát đầy đủ tín hiệu gồm đèn ưu tiên, còi ưu tiên và cờ hiệu ẢNH: PC08 TP.HCM

Nói cách khác, nếu việc vượt vạch dừng chỉ nhằm mục đích tạo khoảng trống cho xe cứu thương hoặc xe chữa cháy đang làm nhiệm vụ và được thực hiện an toàn, người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt vì hành vi đó.

Đây là quy định mà nhiều tài xế chưa biết, dẫn đến tâm lý chần chừ hoặc đứng yên khi xe ưu tiên đang rất cần từng giây để thực hiện nhiệm vụ.

Như vậy, trong điều kiện giao thông đông đúc, việc nhường đường không nhất thiết phải dừng ngay tại chỗ. Người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh quan sát, lựa chọn vị trí an toàn để dịch chuyển, tạo khoảng trống cho xe ưu tiên đi qua.

Mục tiêu của việc nhường đường là giúp xe ưu tiên rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường hoặc đưa người bệnh đến bệnh viện nhanh nhất có thể.