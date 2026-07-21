Những lỗi CSGT phạt nhiều trên cao tốc: Vì sao 'bám làn trái' mất 6 triệu đồng?

Lưu thông trên cao tốc nhưng không ít tài xế vẫn giữ thói quen chạy ở làn sát dải phân cách giữa (hay còn gọi "bám làn trái"), dù phương án phân làn đã thay đổi từ đầu năm 2026. Theo lực lượng CSGT, đây vẫn là một trong những lỗi được phát hiện, xử lý thường xuyên trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Những xe nào không được "bám làn trái"?

Ngày 19.1.2026, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 73/QĐ-CĐBVN điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, phân làn và quy định tốc độ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ không được lưu thông ở làn số 1, làn sát dải phân cách giữa.

Xe tải "bám làn trái" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị CSGT xử phạt ẢNH: C08

Tuy nhiên, theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), sau gần nửa năm triển khai phương án mới, vẫn còn nhiều trường hợp tài xế lưu thông không đúng làn đường. Phần lớn người điều khiển phương tiện đã chấp hành quy định, nhưng một số vẫn giữ thói quen chạy ở làn trái hoặc cố tình vi phạm dù hệ thống biển báo đã được lắp đặt đầy đủ trên tuyến.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết việc phân làn trên cao tốc được tổ chức nhằm bảo đảm dòng xe lưu thông thông suốt và an toàn.



Khi xe tải hoặc xe khách lớn chạy kéo dài ở làn sát dải phân cách, các phương tiện phía sau khó vượt, dễ hình thành đoàn xe nối đuôi, làm giảm năng lực thông hành của tuyến và tăng nguy cơ xảy ra va chạm khi các xe phải chuyển làn để vượt.

Vì vậy, hành vi đi không đúng làn đường luôn được lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý.

"Bám làn trái" ảnh hưởng gì đến giao thông?

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết từ ngày 19.1.2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Mới đây, ngày 18.7, tổ công tác của đơn vị phát hiện xe tải biển số 85H - 016.xx lưu thông ở làn không đúng quy định và đã lập biên bản xử lý.

Theo điểm b khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô đi không đúng làn đường bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 thường xuyên tuần tra, xử lý các vi phạm trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong để kéo giảm tai nạn giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo tài xế cần quan sát hệ thống biển báo và tuân thủ đúng phương án phân làn trên từng tuyến cao tốc. Việc giữ thói quen lưu thông theo cách cũ có thể khiến người điều khiển phương tiện bị xử phạt, đồng thời ảnh hưởng đến an toàn và khả năng lưu thông của toàn tuyến.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về phân làn trên cao tốc, chỉ sử dụng làn bên trái khi vượt xe và trở lại làn phù hợp ngay sau khi vượt. Tài xế không nên vì tâm lý muốn đi nhanh mà cố tình "bám làn trái", gây cản trở các phương tiện khác.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật tín hiệu khi chuyển làn; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Đối với trường hợp buộc phải dừng xe do sự cố trên cao tốc, tài xế phải đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp (nếu có), bật đèn cảnh báo và đặt thiết bị cảnh báo theo đúng quy định để bảo đảm an toàn cho các phương tiện đang lưu thông.

Khi cần hỗ trợ trên các tuyến đường cao tốc, người dân có thể liên hệ đường dây nóng của Cục CSGT qua số 1900 8099 để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.