Cầm điện thoại khoảng 9 giây, tài xế bị phạt: Nhiều ý kiến tranh luận

Đoạn clip do Cục CSGT công bố ngày 21.7 ghi lại cảnh một tài xế xe khách cầm điện thoại trong lúc điều khiển phương tiện trên cao tốc đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Điều khiến dư luận chú ý là thời gian tài xế cầm điện thoại khoảng 9 giây.



Theo thông tin trên fanpage Cục CSGT thực hiện chỉ đạo tăng cường xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT) tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Vụ việc tài xế cầm điện thoại khoảng 9 giây nhận nhiều ý kiến trên fanpage Cục CSGT ẢNH CẮT TỪ CLIP C08

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác dừng kiểm tra xe khách của nhà xe Đ.T., biển số 36F - 009.xx và yêu cầu lái xe trích xuất dữ liệu từ camera giám sát trên phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện tài xế N.V.D (36 tuổi, ở Thanh Hóa) dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi xe đang lưu thông trên đường.

Ngay sau đó, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Theo điểm h khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh từ camera cho thấy tài xế cầm điện thoại từ giây thứ 46 đến giây thứ 55 của đoạn clip, tức khoảng 9 giây.

Nhiều cư dân mạng cho rằng nên nhắc nhở

Sau khi fanpage Cục CSGT đăng tải clip, vụ việc nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ người dùng Facebook.

Một số ý kiến cho rằng tài xế chỉ cầm điện thoại trong thời gian rất ngắn, có thể chỉ để xem giờ khi xe đang di chuyển chậm nên việc nhắc nhở sẽ phù hợp hơn xử phạt.

Nickname Công Trí bình luận: "Qua video thì thấy bác tài chỉ cầm lên đặt xuống trong mấy giây. Chắc chỉ xem giờ thôi. Tuy là vi phạm nhưng theo mình trường hợp này nhắc nhở sẽ hợp lý hơn".

Trong khi đó, tài khoản Chuẩn Su Su cho biết đã xem lại nhiều lần và cho rằng nếu trường hợp này được nhắc nhở thay vì xử phạt sẽ tạo được sự đồng thuận hơn trong dư luận.



Theo bài đăng của Cục CSGT: "Chỉ một vài giây mất tập trung vì sử dụng điện thoại cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý các tình huống bất ngờ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông".

Cục CSGT cho biết thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp kiểm tra dữ liệu từ camera giám sát trên phương tiện để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.