Nhập cao tốc: Vì sao có lúc 1 xe bị CSGT phạt, có khi cả đoàn cùng 'dính'?

Hai ô tô đều bật xi nhan để nhập cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Chỉ ít phút sau, một tài xế bị CSGT thông báo vi phạm, chiếc còn lại thì không.

Chiếc xe đi trước chuyển làn ngay tại khu vực có vạch liền, nơi dành cho các phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tách ra quốc lộ 51. Trong khi đó, xe phía sau tiếp tục chạy thêm khoảng 30 m, đến đoạn vạch đứt nét mới chuyển làn nên không vi phạm.



Xe nhập cao tốc sai quy định dễ xảy ra va chạm với xe đang chuyển làn ra khỏi cao tốc ẢNH: C08

Khác nhau ở 30 m

Theo CSGT, nhiều tài xế có tâm lý thấy xe phía trước chuyển làn thì lập tức chuyển theo mà không quan sát vạch kẻ đường. Nếu xe đầu tiên chuyển sai vị trí, các xe phía sau rất dễ lặp lại hành vi tương tự. Vì vậy, có những trường hợp cả đoàn 2 - 3 xe đều bị xử lý.

CSGT đánh giá nhiều tài xế có tâm lý bám theo xe phía trước mà quên quan sát hệ thống vạch kẻ đường. Trong khi đó, chỉ cần xe đầu đi sai, những xe phía sau rất dễ lặp lại sai sót tương tự.



Khoảng 15 giờ 45 ngày 20.7, camera của CSGT ghi lại hình ảnh 1 ô tô đã chuyển làn sang trái để nhập cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngay tại đoạn có vạch liền.

Chỉ khoảng 3 giây sau khi đè vạch liền, tài xế phát hiện mình đi nhầm. Tài xế lập tức đánh lái trở lại làn cũ rồi tiếp tục chạy thêm khoảng 30 m trước khi nhập cao tốc đúng quy định. Dù đã chuyển lại đúng làn, tài xế vẫn bị ghi nhận lỗi ngay từ thời điểm đè vạch liền để nhập cao tốc sai quy định.

Trường hợp xe vừa phát hiện nhập sai đã chuyển lại làn cũ khá nguy hiểm cho xe phía sau ẢNH: C08

CSGT nhận xét vấn đề không nằm ở việc tài xế nhận ra mình đi nhầm, mà là phản xạ đánh lái chuyển lại ngay. Tại khu vực này, dòng xe nhập cao tốc và dòng xe ra quốc lộ 51 hoạt động đồng thời. Việc bất ngờ chuyển hướng sau khi đã nhập sai có thể khiến các phương tiện phía sau không kịp xử lý, làm tăng nguy cơ va chạm.

Trước đó, khoảng 10 giờ 42 cùng ngày, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều ô tô nhập vào đúng đoạn đường dành cho xe ra khỏi cao tốc, tạo ra các tình huống cắt mặt nhau, suýt xảy ra tai nạn.



Chỉ cần nhớ mình đang đứng cạnh vạch nào

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, khi đi qua nút giao này, tài xế không nên chỉ nhìn biển chỉ hướng phía trước mà cần quan sát cả hệ thống vạch kẻ đường. Khu vực ra, vào cao tốc được tổ chức bằng vạch kép gồm một vạch liền và một vạch đứt nét.

Nguyên tắc rất đơn giản tài xế cần nhớ là xe ở phía vạch đứt nét được phép chuyển làn khi bảo đảm an toàn, xe ở phía vạch liền không được chuyển làn hoặc đè lên vạch.

Sau khi qua khu vực có dải phân cách khoảng 30 m, vị trí vạch liền và vạch đứt nét sẽ đổi ngược lại. Vì vậy, tài xế cần quan sát kỹ thay vì chỉ chạy theo xe phía trước.

Nhiều vụ va chạm suýt xảy ra do tài xế nhập cao tốc sai quy định ẢNH: C08

Theo CSGT, việc tách riêng khu vực xe nhập làn và xe tách làn nhằm hạn chế các dòng phương tiện cắt ngang nhau, giảm nguy cơ va chạm tại nút giao.

CSGT lưu ý người tham gia giao thông đừng chuyển làn chỉ vì thấy xe phía trước chuyển; quan sát vạch liền, vạch đứt nét trước khi nhập cao tốc.

Nếu phát hiện đi nhầm, tài xế cần giữ bình tĩnh, quan sát kỹ tình huống giao thông, tránh đánh lái đột ngột gây nguy hiểm cho các xe phía sau. Tài xế cũng phải tuân thủ đúng vị trí nhập, tách làn giúp giảm nguy cơ va chạm và tránh bị xử phạt.