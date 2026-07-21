TP.HCM không còn ùn tắc nghiêm trọng kéo dài; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM tiếp tục chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.



Đại tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM chủ trì hội nghị ẢNH: PC08

Thông tin được Phòng CSGT Công an TP.HCM công bố tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 vừa diễn ra.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, toàn TP.HCM xảy ra 811 vụ tai nạn giao thông, làm 418 người tử vong và 426 người bị thương.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 185 vụ (19%), số người chết giảm 73 người (15%), số người bị thương giảm 150 người (26%).

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Để đạt kết quả trên, lực lượng CSGT TP.HCM đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực phức tạp và các khung giờ cao điểm.

Qua kiểm tra, CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 685.000 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 531 ô tô, 151.469 xe máy và 12.935 phương tiện khác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 27.400 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe hơn 55.000 trường hợp theo quy định.

6 tháng đầu năm, TP.HCM không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy cũng xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, đồng thời phát hiện, xử lý 152 vụ việc liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, ghi nhận những kết quả lực lượng CSGT đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Giấc mơ Metro: Văn hóa đi bộ "thức giấc" giữa lòng đô thị (Kỳ 1)

Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, chỉ huy, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm áp lực nhân lực và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.