Có bằng lái vẫn bị phạt như không có bằng: Lý do nhiều tài xế không ngờ

Chiều 20.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử lý một tài xế điều khiển xe tải trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi không có giấy phép lái xe tại thời điểm kiểm tra. Đáng chú ý, tài xế thừa nhận đã có bằng lái nhưng đang bị CSGT nơi khác tạm giữ và quá hạn giải quyết 6 tháng vì chưa có tiền nộp phạt.



Quá hạn nộp phạt gần 1 tháng, tài xế vẫn tiếp tục lái xe

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, khoảng 4 giờ 55 cùng ngày, tại trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổ công tác dừng kiểm tra xe tải biển số 50E - 883.xx do ông Đ.Đ.H (49 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển.

Làm việc với CSGT, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe.

Qua xác minh và lời trình bày của tài xế, lực lượng chức năng xác định ông H. đã được cấp bằng lái xe nhưng bằng lái này đang bị 1 đơn vị CSGT tạm giữ do vi phạm giao thông trước đó.

Tài xế vi phạm 500.000 đồng nhưng không đi đóng phạt, bị phạt như không có bằng lái ẢNH: C08

Theo tài xế, sau khi bị lập biên bản, ông được hẹn đến giải quyết vụ việc sau 7 ngày làm việc. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn gần 6 tháng nhưng vẫn chưa đến làm thủ tục vì chưa đủ tiền để nộp phạt. Trong thời gian này, tài xế vẫn tiếp tục điều khiển xe đi làm.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, tài xế trước đó chỉ bị lập biên bản lỗi điều khiển xe không có đủ đèn báo hãm (đối với loại xe được quy định phải có những thiết bị đó). Mức phạt lỗi này là từ 400.000 - 600.000 đồng (trung bình 500.000 đồng) theo Nghị định 168/2024.

Có bằng lái nhưng vẫn bị xử lý như không có

Theo CSGT, nhiều người nhầm tưởng chỉ cần đã được cấp bằng lái thì vẫn có thể tiếp tục điều khiển phương tiện, dù bằng lái đang bị tạm giữ.

Thực tế, khi lập biên bản vi phạm hành chính, lực lượng CSGT sẽ tạm giữ bằng lái xe và cấp giấy hẹn cho người vi phạm đến giải quyết trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Trong khoảng thời gian từ khi lập biên bản đến ngày hẹn, người điều khiển phương tiện được sử dụng giấy hẹn thay thế bằng lái xe để tham gia giao thông theo quy định.

Tuy nhiên, nếu đã quá thời hạn ghi trên giấy hẹn mà người vi phạm chưa đến giải quyết, giấy hẹn không còn giá trị. Khi tiếp tục điều khiển phương tiện, người vi phạm sẽ bị xử lý về hành vi không có bằng lái xe.

Với trường hợp trên, tài xế bị lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chủ phương tiện là Công ty TNHH vận tải K.H.P cũng bị lập biên bản vì giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định, với mức phạt 58 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và doanh nghiệp là 77 triệu đồng. Lực lượng CSGT đồng thời tạm giữ xe tải để xử lý theo quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết không ít trường hợp sau khi bị tạm giữ giấy phép lái xe vẫn hiểu nhầm rằng chỉ cần có giấy hẹn là có thể sử dụng vô thời hạn. Đến khi quá hạn nhưng chưa đến giải quyết, nhiều người vẫn tiếp tục lái xe và bị xử lý với mức phạt rất nặng.



CSGT khuyến cáo người dân sau khi bị lập biên bản cần theo dõi thời hạn ghi trên giấy hẹn, chủ động đến nhận quyết định xử phạt và hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt đúng quy định. Trường hợp gặp khó khăn hoặc có vướng mắc về thủ tục, người vi phạm nên liên hệ đơn vị đã lập biên bản để được hướng dẫn, tránh để quá hạn rồi tiếp tục điều khiển phương tiện.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, CSGT cũng lưu ý cần thường xuyên kiểm tra tình trạng giấy phép lái xe của tài xế trước khi giao phương tiện. Việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn khiến doanh nghiệp phải chịu mức xử phạt rất lớn theo quy định.