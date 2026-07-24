Dừng xe trên cao tốc để ngủ: Tài xế bị CSGT gõ cửa, phạt 13 triệu đồng

Ngày 23.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử phạt một tài xế có hành vi dừng xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây không đúng nơi quy định.



Theo đó, khoảng 5 giờ 10 ngày 21.7, trong quá trình tuần tra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 51E - 007.xx đang dừng tại Km56+600.

Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện tài xế Cao Ngọc L. (ở TP.HCM) đang ngủ trong xe. Dù phương tiện đã bật đèn cảnh báo nguy hiểm, tổ công tác vẫn phải gõ cửa để đánh thức tài xế làm việc.

Tài xế dừng xe trên cao tốc, bật cảnh báo để ngủ đã bị lập biên bản ẢNH: C08

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế đã dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, vi phạm điểm c khoản 7 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi này, tài xế bị lập biên bản xử phạt từ 12 - 14 triệu đồng (trung bình 13 triệu) và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

CSGT cho biết một số tài xế đang hiểu sai rằng chỉ cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm là có thể dừng xe nghỉ ngơi trên cao tốc.

CSGT nhấn mạnh đường cao tốc là nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Một xe dừng, đỗ không đúng quy định, dù đã bật đèn cảnh báo, vẫn có thể trở thành chướng ngại vật bất ngờ, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt vào rạng sáng hoặc ban đêm khi tầm nhìn hạn chế.

Thời gian qua, CSGT đã nhiều lần phát hiện, xử lý các trường hợp tài xế dừng xe trên cao tốc để ngủ, nghe điện thoại hoặc giải quyết việc riêng. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng cũng xuất phát từ hành vi dừng, đỗ xe trái quy định trên cao tốc.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện không dừng, đỗ xe trên cao tốc để nghỉ ngơi nếu không phải tình huống khẩn cấp.

Trường hợp buộc phải dừng xe do sự cố kỹ thuật hoặc tình huống bất khả kháng, tài xế phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí được phép dừng, đồng thời bật đèn cảnh báo và đặt biển báo nguy hiểm theo đúng quy định để cảnh báo các phương tiện phía sau.

Đối với những chuyến đi dài, người lái xe nên nghỉ ngơi đầy đủ trước khi khởi hành. Nếu có dấu hiệu buồn ngủ, mệt mỏi, nên chủ động đưa xe vào trạm dừng nghỉ hoặc khu vực được phép dừng để nghỉ, thay vì dừng ngay trên cao tốc.

Lực lượng CSGT cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ xe trái quy định nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc.