Tự đăng clip chạy xe không biển số, không đội mũ: Nam thanh niên bị CSGT xử lý

Một đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe không biển số, không đội mũ bảo hiểm... đăng công khai lên mạng xã hội Facebook đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, chính đoạn video này cũng trở thành căn cứ để lực lượng CSGT TP.HCM xác minh, xử lý người vi phạm.



Hình ảnh nam thanh niên tự đăng lên mạng xã hội bị CSGT phát hiện ẢNH: PC08

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, đơn vị phát hiện đoạn clip ghi cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường Thống Nhất (phường Gò Vấp).

Qua hình ảnh đăng tải, người này có nhiều hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không gắn biển số và phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái. Đoạn clip sau khi xuất hiện trên Facebook đã thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Theo CSGT, việc công khai ghi hình rồi đăng tải những hành vi vi phạm giao thông lên mạng xã hội không chỉ thể hiện sự xem thường pháp luật mà còn có nguy cơ tạo hiệu ứng tiêu cực.



Những nội dung này dễ khiến một bộ phận người trẻ bắt chước thực hiện các hành vi nguy hiểm nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, trong khi các vi phạm đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Người này ngang nhiên vi phạm pháp luật và đăng tải công khai clip chạy xe không biển số... trên mạng xã hội ẢNH: PC08

Do đó, sau khi phối hợp Công an phường Gò Vấp xác minh, Đội CSGT Hàng Xanh đã xác định được người điều khiển phương tiện trong đoạn clip và mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, CSGT đã lập biên bản xử lý đối với các lỗi gồm: không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông; đưa phương tiện không có giấy đăng ký xe tham gia giao thông và không có giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.



Theo lực lượng chức năng, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý, kể cả khi không bị kiểm tra trực tiếp trên đường mà được phát hiện thông qua hình ảnh, video đăng tải trên mạng xã hội.

Người điều khiển xe trong đoạn phim trình diện tại cơ quan công an ẢNH: PC08

CSGT cũng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc cổ súy những nội dung thể hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm câu tương tác, bởi điều này có thể tạo ảnh hưởng xấu đến nhận thức và hành vi của người khác, nhất là giới trẻ.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM, người dân có thể cung cấp thông tin, hình ảnh cho Phòng CSGT để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.