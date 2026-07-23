TP.HCM chốt thời hạn xử lý các bãi xe container trên đường Võ Chí Công

Trước ngày 25.7, TP.HCM sẽ xử lý các điểm kết nối giao thông của 3 bãi xe container với đường Võ Chí Công bằng cách kéo dài dải phân cách và lắp đặt rào chắn. Đây là động thái mới sau khi nhiều lần người dân phản ánh tình trạng xe đầu kéo cắt ngang dòng phương tiện, gây ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Trước 25.7 sẽ xử lý các điểm kết nối của 3 bãi xe

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tại cuộc họp ngày 16.7 với UBND phường Cát Lái, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật đã thống nhất phối hợp với UBND phường Cát Lái và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TP.HCM lắp đặt rào chắn phục vụ thi công nút giao Mỹ Thủy, đồng thời kéo dài dải phân cách hiện hữu trên đường Võ Chí Công về phía cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái).

Xe container ra vào bãi ở phường Long Trường chặng lối đi thẳng các xe trên đường Võ Chí Công ẢNH: CTV

Theo kế hoạch, việc này sẽ xử lý các điểm kết nối giao thông của 3 bãi xe đang hoạt động tại khu vực - là các bãi xe của Công ty TNHH TMDV Vận tải và Kho bãi Cát Lái, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoàng Tường và Công ty TNHH xếp dỡ kho bãi Cát Lái, dự kiến hoàn thành trước ngày 25.7.

Theo Sở Xây dựng, đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu) dài gần 7 km, là trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp với cảng Cát Lái và cảng Phú Hữu nên thường xuyên có lưu lượng lớn xe tải, xe container lưu thông, đặc biệt vào các đợt cao điểm vận chuyển hàng hóa.

Dọc hai bên tuyến hiện vẫn còn nhiều bãi xe container kết nối trực tiếp với đường Võ Chí Công. Các điểm kết nối tập trung tại khu vực giao lộ, đầu cầu Phú Hữu, cầu Bà Cua... Đây đều là các vị trí mở dải phân cách theo hồ sơ tổ chức giao thông được phê duyệt thuộc dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường Vành đai phía Đông (đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến cầu Rạch Chiếc). Tuy nhiên, các bãi xe này hiện chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu nối giao thông từ bãi ra đường Võ Chí Công.

Tiếp tục đóng các điểm kết nối không phù hợp

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng xe container từ các bãi tập kết liên tục cắt ngang dòng phương tiện trên đường Võ Chí Công để ra vào bãi, gây ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng xác định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng đất làm bãi xe chưa đúng quy hoạch. Bên cạnh đó, tình trạng san lấp mặt bằng, khai thác kinh doanh tự phát dọc tuyến cũng gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến khả năng thoát nước mặt đường.

ẢNH: TRẦN KHA

ẢNH: TRẦN KHA

Các xe container ra vào bãi cản trở các phương tiện đi thẳng ẢNH: TRẦN KHA

Để bảo đảm an toàn giao thông, trong năm 2024, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (nay là Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật) phối hợp các đơn vị liên quan đóng 19 vị trí mở dải phân cách không phù hợp trên đường Võ Chí Công.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết qua công tác theo dõi và tuần tra đến nay, trên tuyến chưa phát sinh thêm các điểm kết nối giao thông tự phát mới.

Thời gian qua, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật cũng phối hợp UBND các phường Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long và Long Trường kiểm tra hoạt động của các bãi xe trên địa bàn. Các đơn vị đã lắp đặt lại khung hạn chế chiều cao tại làn đường dành cho xe gắn máy, bổ sung biển báo giao thông tại giao lộ đường số 5 - Võ Chí Công, hoàn thành ngày 11.4.2026. Theo Sở Xây dựng, hai bãi xe tại khu vực này đã ngừng hoạt động.

Để xử lý dứt điểm tình trạng các bãi xe kết nối trực tiếp với đường Võ Chí Công, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND các phường Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long và Long Trường khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xử lý vi phạm đối với các bãi xe trong lĩnh vực kinh doanh, đất đai, xây dựng và quy hoạch.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương triển khai lắp đặt dải phân cách nhằm đóng các điểm kết nối giao thông không phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường Võ Chí Công.