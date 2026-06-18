Vụ trồng cây ở đường Võ Chí Công: Nền đất dày 0,8 m, bên dưới là bê tông

Liên quan đến thông tin phản ánh cho rằng có tình trạng trồng cây trên nền đá dăm ở dải phân cách giữa trên đường Võ Chí Công (Hà Nội), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Hà Nội (viết tắt là Ban Nông nghiệp - chủ đầu tư) đã cử cán bộ phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành xác minh, kiểm tra.

Cây xanh được trồng ở dải phân cách giữa đường Võ Chí Công ẢNH: NGUYỄN THÀNH

Kết quả kiểm tra thể hiện, việc trồng cây ở dải phân cách đường Võ Chí Công nhằm hoàn trả lại hiện trạng ban đầu theo đúng thiết kế kĩ thuật.

Tuy nhiên, trước đó, dải phân cách đường Võ Chí Công được đào lên để thi công hệ thống cống hộp, thuộc Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ cho nhiều khu vực Resco, Ecohome, ngoại giao đoàn, tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Sau khi thi công xong, nền đất ở dải phân cách nằm trên nền cống bê tông nên phần đất có thể đắp để trồng cây khoảng 0,8 m để đảm bảo kết cấu bảo vệ ống cống thoát nước. Riêng đá dăm phát sinh trong quá trình thi công dự án thì được dọn đi.

Lãnh đạo Ban Nông nghiệp cho biết thêm, theo phương án hoàn trả ban đầu, chủ đầu tư sẽ hoàn trả theo nguyên trạng, gồm: cây bụi, cây mảng và cây bóng mát gồm cây chiêu liêu (đại mộc) và cây ban (tiểu mộc).

Sau khi đánh giá lại và có sự thống nhất với các cơ quan quản lý cây xanh, Ban Nông nghiệp dự kiến sẽ tiến hành thay thế cây chiêu liêu (đại mộc) bằng cây ban (tiểu mộc) để đảm bảo đồng thời cảnh quan đồng bộ toàn tuyến.

Việc thay thế này nhằm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, khả năng chống chịu bão và đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển phù hợp với hiện trạng của công trình.

Ban Nông nghiệp cũng cho biết, do đây là công trình cấp bách thực hiện theo lệnh khẩn cấp, vừa thiết kế vừa thi công nên trong quá trình thi công thường xuyên được điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo chất lượng công trình.

Như đã đưa tin, thời gian vừa qua, nhiều người bày tỏ băn khoăn trước phương án trồng cây xanh ở dải phân cách giữa trên tuyến đường Võ Chí Công.

Theo đó, tại khu vực dải phân cách rộng khoảng 2,5 m, đơn vị thi công đã tiến hành lu nén chặt một lớp đá dăm. Sau đó, hai hàng vỉa bê tông cao khoảng 0,8 m được dựng lên hai bên để tạo thành bồn cây. Cuối cùng, công nhân đổ một lớp đất dày khoảng 0,7 m lên trên nền đá dăm này rồi mới tiến hành trồng cây.

Người dân cho rằng, với lớp đất chỉ dày từ 0,7 - 0,8 m, bên dưới lại bị chặn bởi lớp đá dăm đã lu chèn nếu trồng cây hoa giấy hoặc cây cảnh thân mềm thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu trồng cây bóng mát có thân cao từ 3 - 5 m, có tán thì khó đảm bảo cây sinh trưởng bình thường.

Cạnh đó, nếu cây xanh sau khi trồng có sống sót thì khi có mưa bão cũng rất dễ xảy ra tình trạng gãy, đổ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Tiếp nhận phản ánh nêu trên, ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban Nông nghiệp, cho biết đã yêu cầu nhà thầu phải trồng lại toàn bộ cây xanh ở dải phân cách, đồng thời yêu cầu kỷ luật ngay cán bộ có liên quan nếu "trồng cây xanh trên đá dăm".