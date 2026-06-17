Chủ đầu tư nói gì khi trồng cây trên nền đá dăm ở đường Võ Chí Công?

Thông tin nêu trên được ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Hà Nội (viết tắt là Ban Nông nghiệp), trao đổi với báo chí vào chiều 17.6.

Trước đó, nhiều người bày tỏ băn khoăn trước phương án trồng cây xanh ở dải phân cách giữa trên tuyến đường Võ Chí Công.

Cây xanh được trồng trên nền đá dăm ở dải phân cách giữa đường Võ Chí Công ẢNH: NGUYỄN THÀNH

Theo đó, tại khu vực dải phân cách rộng khoảng 2,5 m, đơn vị thi công đã tiến hành lu nén chặt một lớp đá dăm. Sau đó, hai hàng vỉa bê tông cao khoảng 0,8 m được dựng lên hai bên để tạo thành bồn cây. Cuối cùng, công nhân đổ một lớp đất dày khoảng 0,7 m lên trên nền đá dăm này rồi mới tiến hành trồng cây.

Người dân cho rằng, với lớp đất chỉ dày từ 0,7 - 0,8 m, bên dưới lại bị chặn bởi lớp đá dăm đã lu chèn nếu trồng cây hoa giấy hoặc cây cảnh thân mềm thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu trồng cây bóng mát có thân cao từ 3 - 5 m, có tán thì khó đảm bảo cây sinh trưởng bình thường.

Cạnh đó, nếu cây xanh sau khi trồng có sống sót thì khi có mưa bão cũng rất dễ xảy ra tình trạng gãy, đổ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban Nông nghiệp, cho biết việc trồng cây xanh ở dải phân cách đường Võ Chí Công là để hoàn trả khi thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch. Đồng thời giúp cải thiện môi trường và tăng năng lực tiêu thoát nước.

Đây là dự án do Ban Nông nghiệp làm chủ đầu tư, là 1 trong những dự án được đầu tư khẩn cấp ở Hà Nội.

"Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, tôi đã yêu cầu nhà thầu phải trồng lại toàn bộ cây xanh ở dải phân cách, đồng thời yêu cầu kỷ luật ngay cán bộ có liên quan", ông Tùng nói.