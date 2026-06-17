Hà Nội: Cá chết hàng loạt, nổi trắng hồ điều hòa công viên Nghĩa Đô

Ngày 17.6, một lãnh đạo P.Nghĩa Đô (Hà Nội) cho biết, hiện tượng cá chết nổi trên mặt nước và trôi dạt vào bờ hồ điều hòa trong công viên Nghĩa Đô bắt đầu xảy ra từ sáng cùng ngày.

Cá chết trôi dạt vào bờ ở hồ điều hòa trong công viên Nghĩa Đô ẢNH: THẮNG AN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, chính quyền địa phương đã lập tức vào cuộc, chỉ đạo các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý.

Theo vị lãnh đạo P.Nghĩa Đô, dù công viên do phường quản lý nhưng phần mặt nước của hồ điều hòa lại thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị thoát nước.

Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng đã bước đầu xác định được các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Việc hạ mực nước hồ điều hòa để thi công hệ thống trạm bơm được đánh giá là một phần nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt ẢNH: THẮNG AN

Cụ thể, thời gian gần đây, mực nước trong hồ được hạ thấp để phục vụ công tác thi công trạm bơm nằm ở cuối công viên. Điều này dẫn đến lượng ô xy trong nước bị sụt giảm.

Cạnh đó, khi mực nước hồ giảm, nhiều nguồn nước khác vẫn tiếp tục đổ về đây gây ô nhiễm. Hai yếu tố này đã khiến cá trong hồ bị chết.

Nhiều nguồn nước tiếp tục chảy vào hồ điều hòa gây ô nhiễm ẢNH: THẮNG AN

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng cá chết tiếp diễn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngay trong sáng 17.6, lãnh đạo P.Nghĩa Đô đã yêu cầu công ty thoát nước tiến hành vớt toàn bộ số cá chết trôi dạt trên mặt hồ, không để phân hủy gây bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến không khí, môi trường xung quanh công viên.

Công nhân và các đơn vị liên quan đang thu vớt cá chết trong sáng 17.6 ẢNH: THẮNG AN

Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công dự án điều động thiết bị, lắp đặt các hệ thống sục khí để tạo ô xy dưới lòng hồ điều hòa.

Cá chết khiến môi trường quanh hồ điều hòa bị ô nhiễm ẢNH: THẮNG AN

Hồi cuối tháng 5 vừa qua, tại hồ điều hòa ở công viên CV1 (P.Cầu Giấy, Hà Nội) đã xuất hiện tình trạng cá chết, trôi dạt và nổi trắng một góc hồ, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường xung quanh.

Nhận định nguyên nhân xảy ra tình trạng cá chết ở hồ điều hòa công viên CV1, lãnh đạo P.Cầu Giấy cho biết có thể do cá bị sốc nhiệt vì thời gian trước đó, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 40 độ C.

Khi mưa lớn bất ngờ đổ xuống, dòng nước mưa lạnh từ nhiều nguồn chảy vào hồ khiến môi trường nước thay đổi đột ngột.

Cạnh đó, một phần nguyên nhân có thể mưa lớn cũng cuốn theo nhiều nguồn nước không đảm bảo vệ sinh chảy thẳng xuống hồ điều hòa, khiến môi trường nước bị ô nhiễm.