Hà Nội: Cá chết nổi trắng một góc hồ công viên CV1

Theo ghi nhận, ngay sau đợt nắng nóng đỉnh điểm và xuất hiện các trận mưa giông, lượng lớn cá chết (chủ yếu là cá rô phi) đã tích tụ lại tại một góc hồ điều hòa công viên CV1. Trao đổi với Thanh Niên chiều 30.5, một lãnh đạo P.Cầu Giấy xác nhận tình trạng nêu trên.

Cá chết trôi dạt vào bờ, nổi trắng một góc hồ điều hòa CV1 ẢNH: K.H

Theo vị lãnh đạo P.Cầu Giấy, trước đó, địa phương nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội về việc cá chết "hàng loạt" nổi trắng hồ điều hòa. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có hiện tượng cá chết ở hồ điều hòa nhưng chưa đến mức độ "chết hàng loạt".

Ngay trong sáng 30.5, lực lượng chức năng của phường xuống hiện trường để xử lý, dọn vệ sinh và vớt toàn bộ số cá chết nhằm bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân quanh khu vực công viên. Hiện tại, cơ quan chức năng chưa có báo cáo cụ thể về khối lượng cá chết chuẩn xác.

Dù chưa có kết luận chính thức xảy ra tình trạng trên nhưng vị lãnh đạo P.Cầu Giấy nhận định có thể do cá bị sốc nhiệt vì thời gian vừa qua, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 40 độ C. Khi mưa lớn bất ngờ đổ xuống, dòng nước mưa lạnh từ nhiều nguồn chảy vào hồ khiến môi trường nước thay đổi đột ngột.

Cạnh đó, một phần nguyên nhân có thể mưa lớn cũng cuốn theo nhiều nguồn nước không đảm bảo vệ sinh chảy thẳng xuống hồ điều hòa, khiến môi trường nước bị ô nhiễm.

"Ở góc độ của phường, chúng tôi đã kiến nghị Sở Xây dựng có biện pháp xử lý nước thải để đảm bảo không bị xả thải ra hồ. Đồng thời, kiến nghị phía sở đảm bảo chất lượng nước trong hồ sạch sẽ và duy trì mực nước sao cho đảm bảo cảnh quan", vị lãnh đạo P.Cầu Giấy cho biết thêm.

Liên quan những kiến nghị nêu trên, một cán bộ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) xác nhận, nước mưa và nước thải quanh khu vực hồ điều hòa đang sử dụng chung một hệ thống đường ống.

"Phía trung tâm đã cử cán bộ đến lấy mẫu nước tại hồ điều hòa để làm rõ nguyên nhân cá chết. Có thể một phần nguyên nhân do ở trận mưa đầu tiên, nước mưa pha lẫn với nước thải rồi chảy ra hồ khiến cá bị chết", vị cán bộ cho hay.

Dự án công viên CV1 được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT với tổng vốn 744,7 tỉ đồng.

Vào năm 2023, nơi đây từng xảy ra tình trạng hồ nước nổi màu đen ngòm khi gặp cơn mưa lớn. Ở thời điểm này, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, hồ được sử dụng để điều hòa nước khi xảy ra mưa lớn, phục vụ công tác chống úng ngập cho điểm Phan Văn Trường, Dương Đình Nghệ cũng như các khu vực khác trên địa bàn Q.Cầu Giấy và Q.Nam Từ Liêm cũ. Do đó, khi mở cửa van, nước thải đã hòa lẫn với nước mưa chảy vào hồ, khiến nước đổi màu đen.