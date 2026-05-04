Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cá chết hàng loạt trên sông Lam

Khánh Hoan
Khánh Hoan
04/05/2026 14:25 GMT+7

Nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) đang lo lắng khi cá nuôi bất ngờ chết hàng loạt.

Ngày 4.5, thông tin từ UBND xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Lam của xã này phát hiện cá chết bất thường với số lượng rất lớn.

Đây là hiện tượng bất thường vì người nuôi cá cho biết, hơn 10 năm qua, kể từ khi họ nuôi cá lồng bè trên đoạn sông này chưa từng xảy ra việc cá chết hàng loạt. Ngoài cá nuôi trong lồng bè, cá ngoài tự nhiên cũng bị chết.

Hàng tấn cá nuôi chết bất thường sau sự cố sét đánh thủng bể chứa mật - Ảnh 1.

Cá nuôi trong lồng bè trên sông Lam của một hộ dân bị chết

ẢNH: CTV

Cá bị chết gồm các loại cá trắm, cá mè, cá trôi, có trọng lượng từ 0,5 kg - 3 kg. Theo thống kê bước đầu, có khoảng 7 tấn cá của 15 hộ dân bị chết. Trong đó, một số hộ cá đã nuôi từ 2 - 3 năm và chuẩn bị cho thu hoạch. 

UBND xã Anh Sơn đã báo cáo cơ quan chức năng đến lấy mẫu nước, mẫu cá để xét nghiệm, tìm nguyên nhân khiến cá chết.

Hàng tấn cá nuôi chết bất thường sau sự cố sét đánh thủng bể chứa mật - Ảnh 2.

Cá chết được người nuôi thu gom

ẢNH: CTV

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều tối 3.5, nhiều xã ở Nghệ An đã xảy ra giống, lốc kèm theo mưa đá. Trong cơn giông, một tia sét đã đánh trúng bể chứa mật của một nhà đường nằm bên cạnh sông Lam, thuộc xã Nhân Hòa, khiến khoảng 20.000 lít mật bị tràn ra khuôn viên nhà máy.

Nhà máy đường này cách vị trí cá nuôi trong các lồng bè bị chết khoảng 20 km về phía thượng nguồn. 

Một lãnh đạo xã Nhân Hòa cho biết, sau khi sự vỡ bể chứa mật xảy ra, địa phương đã cử lực lượng  đến nhà máy đường giám sát quá trình xử lý. Bể chứa bị vỡ chứa mật rỉ đường, phụ phẩm dùng để sản xuất thức ăn gia súc, phân bón. Có khoảng 70% lượng mật bị chảy ra ngoài đã được nhà máy cho thu gom. 

 Nguyên nhân khiến cá chết đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

Tin liên quan

Cà Mau: Cá chết hàng loạt nghi do bơm cát thi công gây xâm nhập mặn

Cà Mau: Cá chết hàng loạt nghi do bơm cát thi công gây xâm nhập mặn

Hàng chục hộ dân nuôi cá chình, cá bống tượng tại phường Tân Thành (Cà Mau) bị thiệt hại nặng vì cá chết đầy ao, nghi do ảnh hưởng từ việc bơm cát phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng sân bay.

Khám phá thêm chủ đề

cá chết Sông Lam xã Anh Sơn Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận