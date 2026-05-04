Cá chết hàng loạt trên sông Lam

Ngày 4.5, thông tin từ UBND xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Lam của xã này phát hiện cá chết bất thường với số lượng rất lớn.

Đây là hiện tượng bất thường vì người nuôi cá cho biết, hơn 10 năm qua, kể từ khi họ nuôi cá lồng bè trên đoạn sông này chưa từng xảy ra việc cá chết hàng loạt. Ngoài cá nuôi trong lồng bè, cá ngoài tự nhiên cũng bị chết.

Cá nuôi trong lồng bè trên sông Lam của một hộ dân bị chết

Cá bị chết gồm các loại cá trắm, cá mè, cá trôi, có trọng lượng từ 0,5 kg - 3 kg. Theo thống kê bước đầu, có khoảng 7 tấn cá của 15 hộ dân bị chết. Trong đó, một số hộ cá đã nuôi từ 2 - 3 năm và chuẩn bị cho thu hoạch.

UBND xã Anh Sơn đã báo cáo cơ quan chức năng đến lấy mẫu nước, mẫu cá để xét nghiệm, tìm nguyên nhân khiến cá chết.

Cá chết được người nuôi thu gom

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều tối 3.5, nhiều xã ở Nghệ An đã xảy ra giống, lốc kèm theo mưa đá. Trong cơn giông, một tia sét đã đánh trúng bể chứa mật của một nhà đường nằm bên cạnh sông Lam, thuộc xã Nhân Hòa, khiến khoảng 20.000 lít mật bị tràn ra khuôn viên nhà máy.

Nhà máy đường này cách vị trí cá nuôi trong các lồng bè bị chết khoảng 20 km về phía thượng nguồn.

Một lãnh đạo xã Nhân Hòa cho biết, sau khi sự vỡ bể chứa mật xảy ra, địa phương đã cử lực lượng đến nhà máy đường giám sát quá trình xử lý. Bể chứa bị vỡ chứa mật rỉ đường, phụ phẩm dùng để sản xuất thức ăn gia súc, phân bón. Có khoảng 70% lượng mật bị chảy ra ngoài đã được nhà máy cho thu gom.

Nguyên nhân khiến cá chết đang được cơ quan chức năng làm rõ.