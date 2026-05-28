Phát động cuộc thi vẽ tranh kết hợp trồng 1.000 cây xanh bảo vệ môi trường

Sáng 28.5, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM chính thức phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thành phố xanh - Đẹp như trong tranh". Chương trình do Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà làm Trưởng ban tổ chức, hướng đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thúc đẩy lối sống xanh.



Tham gia buổi lễ có ông Đặng Văn Khoa - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM - cùng đại diện các ban, ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và đông đảo sinh viên.

Buổi lễ phát động cuộc thi vẽ tranh chủ đề "Thành phố xanh - Đẹp như trong tranh" ẢNH: NI NA

Sân chơi nghệ thuật lan tỏa thông điệp sống xanh

Cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc, hướng đến mọi đối tượng yêu thích hội họa, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Thông qua từng tác phẩm, Ban tổ chức kỳ vọng xây dựng một "bản đồ cảm xúc xanh", nơi mỗi người thể hiện góc nhìn, tình yêu và trách nhiệm với môi trường sống.

Lần thứ 2 phát động, cuộc thi được kỳ vọng thu hút đông đảo thí sinh tham gia và xuất hiện thêm nhiều tác phẩm sáng tạo, giàu ý nghĩa về môi trường ẢNH: NI NA

Từ điểm khởi đầu tại TP.HCM, chương trình hướng đến lan tỏa rộng khắp các tỉnh, thành. Mỗi địa phương, mỗi trường học, mỗi gia đình được kỳ vọng trở thành một "điểm xanh", góp phần xây dựng mạng lưới cộng đồng sống thân thiện với môi trường. Những bức tranh gửi về từ nhiều vùng miền sẽ tạo nên một bức tranh tổng thể về tình yêu thiên nhiên và khát vọng phát triển bền vững.

Các tác phẩm dự thi tập trung vào nhiều nội dung như: ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam; phản ánh những hành động tích cực như trồng cây, bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa; đồng thời phê phán các hành vi gây ô nhiễm và hủy hoại hệ sinh thái.

Một số tác phẩm đoạt giải ở cuộc thi vẽ tranh năm 2025 ẢNH: NI NA

Khi được hỏi về tiêu chí chấm giải, ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng ban giám khảo, cho biết: "Dưới góc độ chuyên môn, chúng tôi tìm kiếm những tác phẩm không chỉ đẹp về mặt thị giác, bố cục hay màu sắc, mà còn phải truyền tải một thông điệp nhân văn sâu sắc. Một bức tranh xuất sắc là một bức tranh biết nói, biết lay động lòng người và đánh thức được phần 'trách nhiệm xanh' ẩn sâu trong mỗi cá nhân".

Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà và ông Nguyễn Hữu Bình - Trưởng ban giám khảo cuộc thi ẢNH: NI NA

Tại sân chơi năm nay, Hội đồng giám khảo đặc biệt kỳ vọng sẽ bắt gặp những góc nhìn mới mẻ, những ý tưởng sáng tạo đột phá mang đậm dấu ấn cá nhân của thế hệ trẻ. Cuộc thi hy vọng tìm ra được những tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng vai trò như những đại sứ truyền thông bằng hình ảnh, góp phần giáo dục nhận thức và thúc đẩy cộng đồng thay đổi hành vi, cùng chung tay kiến tạo những đô thị xanh và phát triển bền vững.

Trồng 1.000 cây xanh: Biến thông điệp thành hành động

Điểm nhấn của chương trình năm nay là việc gắn cuộc thi với dự án trồng 1.000 cây xanh, tạo sự kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật và hành động thực tế.

Nếu mỗi bức tranh là một thông điệp truyền cảm hứng, thì mỗi cây xanh được trồng xuống chính là một cam kết cụ thể cho tương lai. Hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, mở rộng mảng xanh đô thị mà còn giúp nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Cuộc thi kết hợp trồng 1.000 cây xanh với mục đích bảo vệ môi trường ẢNH: NI NA

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ rệt tại Việt Nam với tình trạng nắng nóng kéo dài, thời tiết cực đoan gia tăng.

"Trồng cây xanh là giải pháp thiết thực giúp điều hòa không khí, giảm hiệu ứng đảo nhiệt và cải thiện chất lượng sống. Mỗi cây xanh hôm nay là một đóng góp cho tương lai bền vững", PGS.TS Huỳnh Quyền nói.

PGS.TS Huỳnh Quyền (hàng đầu, bìa phải) và đại diện các doanh nghiệp ẢNH: NI NA

Với vai trò Trưởng ban tổ chức, Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà mong muốn cuộc thi không chỉ dừng lại ở một sân chơi nghệ thuật mà còn trở thành cầu nối lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng. "Khi mỗi người biết yêu một chiếc lá, họ sẽ không nỡ làm tổn thương cả khu rừng. Một thành phố xanh không được tạo nên từ bê tông hay kính thép, mà được xây dựng từ ý thức xanh trong trái tim mỗi người", hoa hậu Thanh Hà nói.

Thông tin và thể lệ cuộc thi ĐỒ HỌA: NI NA

Thông qua sự kết hợp giữa cuộc thi vẽ tranh và dự án trồng cây, chương trình kỳ vọng tạo ra tác động kép: vừa lan tỏa nhận thức, vừa trực tiếp góp phần cải thiện môi trường sống, hướng đến xây dựng những đô thị xanh - sạch - bền vững trong tương lai.