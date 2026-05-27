Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C

Mai Hà
Mai Hà
27/05/2026 12:34 GMT+7

Sân bay Nội Bài (Hà Nội), Phú Bài (Huế) từ đầu tuần tới nay nhiều thời điểm như chảo lửa với nhiệt độ lên tới 70 - 80 độ C. Hàng nghìn cán bộ nhân viên sân bay phải gồng mình bám trụ vị trí.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc bộ và Trung bộ đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ từ 37 - 39 độ C, có nơi vượt 40 độ C.

Tại các sân bay, điều kiện làm việc còn khắc nghiệt hơn khi mặt sân đỗ hấp thụ nhiệt liên tục, cộng thêm hơi nóng từ động cơ tàu bay và các thiết bị phục vụ khiến nhiệt độ bề mặt sân bay nhiều thời điểm chạm các mốc kỷ lục tới 70 - 80 độ C.

Dù từ giữa trưa đến quá chiều, nhiều thời điểm sân đỗ tàu bay như "chảo lửa", song các nhân viên kỹ thuật tàu bay vẫn miệt mài thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng giữa nền nhiệt bỏng rát của mặt bê tông sân đỗ. Từ động cơ, càng đáp, hệ thống điện cho tới từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất, mọi thao tác đều đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay. 

Muôn kiểu chống nóng được nhân viên sân bay áp dụng để chống chọi với thời tiết cực đoan, đảm bảo công tác phục vụ an toàn cho từng chuyến bay cao điểm hè.

Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C- Ảnh 1.

Nhân viên mặt đất áo đẫm mồ hôi kiểm tra công tác cuối cùng trước khi máy bay cất cánh

ẢNH: NGỌC ĐINH

Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C- Ảnh 2.

Mỗi ngày, anh Trần Tuấn Nguyên, nhân viên phục vụ mặt đất, cùng đồng nghiệp thực hiện nhiều công việc như kéo đẩy tàu bay, vận chuyển hành lý, vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hành khách dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt

ẢNH: PHAN CÔNG

Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C- Ảnh 3.

Chia sẻ về công việc trong những ngày nắng nóng cao điểm, anh Nguyên cho biết, có những thời điểm mặt sân nóng rát, đứng ngoài trời vài phút là mồ hôi đã ướt đẫm quần áo

ẢNH: PHAN CÔNG

Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C- Ảnh 4.

Nhân viên mặt đất kiểm tra tàu bay trước khi cất cánh tại sân bay Phú Bài (Huế)

ẢNH: NGỌC ĐINH

Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C- Ảnh 5.

Các kỹ sư bão dưỡng tàu bay dưới cái nắng gay gắt

ẢNH: NGỌC ĐINH

Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C- Ảnh 6.

Các kỹ sư bão dưỡng tàu bay làm việc dưới cái nắng gay gắt

ẢNH: NGỌC ĐINH

Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C- Ảnh 7.

Nhân viên mặt đất thường xuyên phải trùm kín người để chống nóng

ẢNH: PHAN CÔNG

Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C- Ảnh 8.

Nhân viên mặt đất che ô cho hành khách khi lên máy bay. Công tác chuẩn bị tàu bay, làm mát khoang khách trước giờ khai thác, tối ưu thời gian phục vụ mặt đất hay đẩy nhanh quy trình đón khách đều được triển khai đồng bộ nhằm giúp hành khách có hành trình thuận lợi hơn trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

ẢNH: PHAN CÔNG

Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C- Ảnh 9.

Nước uống giải nhiệt được cung cấp để giảm cái nóng trong khu vực sửa chữa máy bay

ẢNH: PHAN CÔNG

Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C- Ảnh 10.

Nhiệt độ tại sân bay Nội Bài nhiều thời điểm lên tới hơn 78 độ C

ẢNH: PHAN CÔNG

 

Tin liên quan

Sân bay Nội Bài chạm mốc kỷ lục 71 độ C, như 'chiếc chảo rang khổng lồ'

Sân bay Nội Bài chạm mốc kỷ lục 71 độ C, như 'chiếc chảo rang khổng lồ'

Sân bay Nội Bài ghi nhận nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ chạm mốc kỷ lục 71 độ C. Khu vực sân đỗ máy bay được ví như 'chiếc chảo rang khổng lồ' với sức nóng bỏng rát.

Khám phá thêm chủ đề

chống nóng Sân bay Nội Bài nhân viên hàng không nóng kỷ lục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận