Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc bộ và Trung bộ đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ từ 37 - 39 độ C, có nơi vượt 40 độ C.

Tại các sân bay, điều kiện làm việc còn khắc nghiệt hơn khi mặt sân đỗ hấp thụ nhiệt liên tục, cộng thêm hơi nóng từ động cơ tàu bay và các thiết bị phục vụ khiến nhiệt độ bề mặt sân bay nhiều thời điểm chạm các mốc kỷ lục tới 70 - 80 độ C.

Dù từ giữa trưa đến quá chiều, nhiều thời điểm sân đỗ tàu bay như "chảo lửa", song các nhân viên kỹ thuật tàu bay vẫn miệt mài thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng giữa nền nhiệt bỏng rát của mặt bê tông sân đỗ. Từ động cơ, càng đáp, hệ thống điện cho tới từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất, mọi thao tác đều đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay.

Muôn kiểu chống nóng được nhân viên sân bay áp dụng để chống chọi với thời tiết cực đoan, đảm bảo công tác phục vụ an toàn cho từng chuyến bay cao điểm hè.

Nhân viên mặt đất áo đẫm mồ hôi kiểm tra công tác cuối cùng trước khi máy bay cất cánh ẢNH: NGỌC ĐINH

Mỗi ngày, anh Trần Tuấn Nguyên, nhân viên phục vụ mặt đất, cùng đồng nghiệp thực hiện nhiều công việc như kéo đẩy tàu bay, vận chuyển hành lý, vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hành khách dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt ẢNH: PHAN CÔNG

Chia sẻ về công việc trong những ngày nắng nóng cao điểm, anh Nguyên cho biết, có những thời điểm mặt sân nóng rát, đứng ngoài trời vài phút là mồ hôi đã ướt đẫm quần áo ẢNH: PHAN CÔNG

Nhân viên mặt đất kiểm tra tàu bay trước khi cất cánh tại sân bay Phú Bài (Huế) ẢNH: NGỌC ĐINH

Các kỹ sư bão dưỡng tàu bay làm việc dưới cái nắng gay gắt ẢNH: NGỌC ĐINH

Nhân viên mặt đất thường xuyên phải trùm kín người để chống nóng ẢNH: PHAN CÔNG

Nhân viên mặt đất che ô cho hành khách khi lên máy bay. Công tác chuẩn bị tàu bay, làm mát khoang khách trước giờ khai thác, tối ưu thời gian phục vụ mặt đất hay đẩy nhanh quy trình đón khách đều được triển khai đồng bộ nhằm giúp hành khách có hành trình thuận lợi hơn trong điều kiện thời tiết nắng nóng. ẢNH: PHAN CÔNG

Nước uống giải nhiệt được cung cấp để giảm cái nóng trong khu vực sửa chữa máy bay ẢNH: PHAN CÔNG