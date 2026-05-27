Muôn kiểu chống nóng khi 'chảo lửa' sân bay gần chạm mốc 80 độ C

Sân bay Nội Bài (Hà Nội), Phú Bài (Huế) từ đầu tuần tới nay nhiều thời điểm như chảo lửa với nhiệt độ lên tới 70 - 80 độ C. Hàng nghìn cán bộ nhân viên sân bay phải gồng mình bám trụ vị trí.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc bộ và Trung bộ đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ từ 37 - 39 độ C, có nơi vượt 40 độ C.
Tại các sân bay, điều kiện làm việc còn khắc nghiệt hơn khi mặt sân đỗ hấp thụ nhiệt liên tục, cộng thêm hơi nóng từ động cơ tàu bay và các thiết bị phục vụ khiến nhiệt độ bề mặt sân bay nhiều thời điểm chạm các mốc kỷ lục tới 70 - 80 độ C.
Dù từ giữa trưa đến quá chiều, nhiều thời điểm sân đỗ tàu bay như "chảo lửa", song các nhân viên kỹ thuật tàu bay vẫn miệt mài thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng giữa nền nhiệt bỏng rát của mặt bê tông sân đỗ. Từ động cơ, càng đáp, hệ thống điện cho tới từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất, mọi thao tác đều đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay.
Muôn kiểu chống nóng được nhân viên sân bay áp dụng để chống chọi với thời tiết cực đoan, đảm bảo công tác phục vụ an toàn cho từng chuyến bay cao điểm hè.
