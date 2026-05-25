Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, tại sân bay Nội Bài, áp lực thời tiết còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Trưa 25.5, nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ tàu bay đã chạm mốc kỷ lục 71 độ C.

Toàn bộ khu bay rộng lớn với nền bê tông hấp thụ nhiệt diện rộng không khác gì một "chiếc chảo rang khổng lồ". Cộng thêm sức nóng phả ra từ động cơ của các tàu bay đang khai thác, không khí tại đây trở nên bỏng rát, ngột ngạt đến nghẹt thở.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, dù nóng kỷ lục, song nhân viên mặt đất vẫn bám trụ, chạy đua với thời gian để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

Sân bay Nội Bài chạm mốc kỷ lục 71 độ C, như 'chiếc chảo rang khổng lồ'

Thời điểm nắng gắt cũng là lúc các đội ngũ phải tăng tốc làm việc để đảm bảo mọi công trình, hạng mục bảo dưỡng trong khu bay hoàn thành đúng tiến độ, tránh bị gián đoạn khi thời tiết chuyển giông, lốc bất chợt.

Dù trong điều kiện thời tiết cực đoan, tất cả mọi nhiệm vụ vẫn được triển khai đều đặn, tỉ mỉ: duy trì tuần tra, cắt cỏ, nạo vét hệ thống mương thoát nước để chuẩn bị cho mùa mưa bão; đặc biệt là công tác thu gom vật ngoại lai (FOD) - đảm bảo tuyệt đối an toàn bay; bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống biển báo tín hiệu, hệ thống đèn tiếp cận; sơn kẻ tín hiệu, vị trí đỗ máy bay, đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn bay.

Dự kiến có 550 lượt chuyến bay và hơn 90.000 lượt khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hôm nay

