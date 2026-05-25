Sân bay Nội Bài chạm mốc kỷ lục 71 độ C, như 'chiếc chảo rang khổng lồ'

Mai Hà
25/05/2026 15:51 GMT+7

Sân bay Nội Bài ghi nhận nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ chạm mốc kỷ lục 71 độ C. Khu vực sân đỗ máy bay được ví như 'chiếc chảo rang khổng lồ' với sức nóng bỏng rát.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, tại sân bay Nội Bài, áp lực thời tiết còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Trưa 25.5, nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ tàu bay đã chạm mốc kỷ lục 71 độ C.

Sân bay Nội Bài chạm mốc kỷ lục 71°C, như 'chiếc chảo rang khổng lồ' - Ảnh 1.

Nhiệt độ trên bề mặt sân đỗ Nội Bài trưa nay ghi nhận mức kỷ lục 71 độ C

ẢNH: NHƯ HÀ

Toàn bộ khu bay rộng lớn với nền bê tông hấp thụ nhiệt diện rộng không khác gì một "chiếc chảo rang khổng lồ". Cộng thêm sức nóng phả ra từ động cơ của các tàu bay đang khai thác, không khí tại đây trở nên bỏng rát, ngột ngạt đến nghẹt thở. 

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, dù nóng kỷ lục, song nhân viên mặt đất vẫn bám trụ, chạy đua với thời gian để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

Thời điểm nắng gắt cũng là lúc các đội ngũ phải tăng tốc làm việc để đảm bảo mọi công trình, hạng mục bảo dưỡng trong khu bay hoàn thành đúng tiến độ, tránh bị gián đoạn khi thời tiết chuyển giông, lốc bất chợt. 

Dù trong điều kiện thời tiết cực đoan, tất cả mọi nhiệm vụ vẫn được triển khai đều đặn, tỉ mỉ: duy trì tuần tra, cắt cỏ, nạo vét hệ thống mương thoát nước để chuẩn bị cho mùa mưa bão; đặc biệt là công tác thu gom vật ngoại lai (FOD) - đảm bảo tuyệt đối an toàn bay; bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống biển báo tín hiệu, hệ thống đèn tiếp cận; sơn kẻ tín hiệu, vị trí đỗ máy bay, đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn bay.

Công nhân sơn kẻ tín hiệu, vị trí đỗ máy bay, đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn bay

ẢNH: NHƯ HÀ

Nữ công nhân thu gom vật ngoại lai (FOD) - đảm bảo tuyệt đối an toàn bay giữa trời nắng gắt

ẢNH: NHƯ HÀ

Kiểm tra bề mặt sân đỗ, đảm bảo an toàn bay

ẢNH: NHƯ HÀ

Xe quét đường băng, sân đỗ

ẢNH: NHƯ HÀ

Kỹ sư, công nhân sân bay làm việc giữa nắng nóng kỷ lục

ẢNH: NHƯ HÀ

Công tác thi công thảm ngựa

ẢNH: NHƯ HÀ

Dự kiến có 550 lượt chuyến bay và hơn 90.000 lượt khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hôm nay

ẢNH: NHƯ HÀ

Nhiệt độ sân đỗ ghi nhận trưa nay lên tới 71 độ C

ẢNH: NHƯ HÀ

Dự báo khu vực nắng nóng như 'đổ lửa', tâm nóng miền Trung hơn 40 độ C


7 tỉnh nắng nóng 'khốc liệt', báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

22 trạm khí tượng tại 6 tỉnh, thành phố có nhiệt độ nắng nóng trên 38 độ C. 7 tỉnh miền Trung có nắng nóng khốc liệt, dự báo nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C, nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

