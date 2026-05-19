Khởi động cuộc thi '50 năm Thành phố trong tôi' dành cho học sinh, sinh viên

Học sinh hưởng ứng "50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026" ẢNH: NAM ANH

Lễ phát động cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026" diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2026). Hướng tới dấu mốc lịch sử 50 năm trước, vào ngày 2.7.1976, thời điểm Quốc hội khóa VI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nghị quyết chính thức đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định thành TP.HCM để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi hướng tới việc xây dựng một không gian kể chuyện đa chiều về TP.HCM, nơi quá khứ hào hùng, hiện tại năng động và tương lai đầy khát vọng cùng hòa quyện qua các tác phẩm dự thi.

Cuộc thi được triển khai trên quy mô toàn địa bàn TP.HCM, dự kiến tiếp cận hơn 3.500 cơ sở giáo dục, hơn 100.000 giáo viên, giảng viên cùng hơn 2 triệu học sinh, sinh viên. Người tham gia có thể dự thi bằng nhiều hình thức như bài viết, ảnh, infographic hoặc video với chủ đề xoay quanh lịch sử, con người, văn hóa, sự đổi thay và khát vọng phát triển của thành phố sau nửa thế kỷ mang tên Bác.

Nội dung thi gồm 2 phần bắt buộc, trong đó, phần 1 là trắc nghiệm trực tuyến "Hành trình 50 năm" với các câu hỏi về lịch sử và thành tựu của TP.HCM. Thí sinh trả lời đúng từ 3/5 câu trở lên sẽ đủ điều kiện tham gia phần 2 là sáng tạo tác phẩm.

Cuộc thi được chia thành 5 bảng, gồm: Học sinh tiểu học; học sinh THCS; học sinh THPT; học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục ĐH; giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Thí sinh có thể tham gia cá nhân hoặc theo nhóm tối đa 5 thành viên.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập Báo Dân Trí, cho biết, với vai trò là cơ quan báo chí đồng tổ chức, Báo Dân Trí kỳ vọng cuộc thi không chỉ dừng lại ở một hoạt động dành riêng cho ngành giáo dục mà sẽ trở thành không gian kết nối và lưu giữ những ký ức, cảm xúc cùng góc nhìn đa thế hệ về TP.HCM trong dấu mốc 50 năm mang tên Bác.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh cuộc thi không chỉ tạo ra một sân chơi sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên mà còn mở ra cơ hội để thế hệ trẻ nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của thành phố mang tên Bác qua nhiều góc nhìn khác nhau. Cuộc thi cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, xã hội.

"Chúng tôi kỳ vọng mỗi tác phẩm dự thi sẽ không chỉ là một câu chuyện về thành phố hôm nay mà còn thể hiện được khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới và mong muốn chung tay xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong tương lai", bà Trang chia sẻ.