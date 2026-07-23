Nhiều nhà dân ở TP.HCM nứt tường, vỡ nền cạnh dự án chung cư

Nhà dân ở TP.HCM nứt tường, 4 hộ phải di dời

Chiều 23.7, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội ở TP.HCM, ông Nguyễn Văn Yêm, Phó chủ tịch UBND phường Đông Hòa, thông tin về phản ánh nhà bị nứt tường của các hộ dân sống cạnh công trường dự án Bcons Bình An Đông Tây (Bcons Center City).

Theo UBND phường Đông Hòa, qua xác minh, có 15 hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Sau khi nhận phản ánh, chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trạng, đồng thời làm việc với chủ đầu tư và các hộ dân liên quan.

Một nhà dân ở TP.HCM nứt tường cạnh dự án chung cư ẢNH: NGUYỄN LÀNH

Ông Yêm cho biết, đến nay 13 hộ đã nhận tiền hỗ trợ (4 hộ được bố trí tạm thời chuyển sang căn hộ chung cư để bảo đảm an toàn, 9 hộ tiếp tục sinh sống tại nhà).

Còn 2 hộ chưa nhận hỗ trợ. Các hộ đề nghị trước mắt sửa chữa những hư hỏng hiện hữu; sau khi dự án hoàn thành, nếu tiếp tục có hư hỏng thì phía liên quan thực hiện khắc phục.

UBND phường Đông Hòa cho biết địa phương đang làm trung gian, phối hợp giải quyết vụ việc giữa người dân và chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Yêm, Phó chủ tịch UBND phường Đông Hòa thông tin về hiện trạng nứt tường nhà của các hộ dân cạnh dự án Bcons Center City ẢNH: UYỂN NHI

Sở Xây dựng TP.HCM chờ kết quả kiểm định độc lập

Thông tin với báo chí về việc nhà dân ở TP.HCM nứt tường, ông Trần Hữu Tín, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết ngày 2.12.2025, cơ quan này phối hợp UBND phường Đông Hòa kiểm tra công trình khu dân cư Bình An Đông Tây do Công ty cổ phần Địa ốc Bcons làm chủ đầu tư.

Thời điểm kiểm tra, công trình đủ điều kiện khởi công và đang ép 298 trong tổng số 3.141 cọc. Đoàn kiểm tra chưa phát hiện sai phạm.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, ngày 17.7, các hộ dân gửi đơn kiến nghị tập thể đến Sở Xây dựng TP.HCM, đề nghị kiểm tra, giám sát và yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà ở liền kề dự án.

Ông Trần Hữu Tín, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Ông Tín cho hay, UBND phường Đông Hòa sau đó có báo cáo về vụ việc nứt tường của các hộ dân. Theo hướng giải quyết, địa phương tiếp tục hòa giải giữa các bên. Chủ đầu tư thực hiện quan trắc lún, nghiêng và báo cáo hằng tháng cho người dân; theo dõi các vết nứt hằng tuần để kịp thời xử lý.

Các vết nứt theo phản ánh của người dân cũng sẽ được giám định. Quá trình thi công phải bảo đảm an toàn cho những công trình lân cận.

Sở Xây dựng TP.HCM đang giám sát và theo dõi quá trình giải quyết vụ việc của UBND phường Đông Hoà. Trên cơ sở kết quả kiểm định của đơn vị độc lập, sở sẽ phối hợp UBND phường Đông Hòa cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có.