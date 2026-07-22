Xe container liên tục cắt ngang đường Võ Chí Công: Người đi đường nơm nớp lo tai nạn

Trên đường Võ Chí Công (đoạn qua các phường Cát Lái, Bình Trưng, Long Trường, Phước Long của TP.HCM), xe container từ các bãi tập kết liên tục cắt ngang dòng xe để ra vào, có thời điểm khiến cả dòng phương tiện phải dừng lại chờ. Người dân nhiều lần phản ánh nguy cơ mất an toàn giao thông, nhưng sau các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, hoạt động tại các bãi xe vẫn diễn ra nhộn nhịp.

Cắt ngang dòng xe, kéo bụi bẩn ra đường chính



Ghi nhận thực tế trong ngày 21.7, dọc tuyến đường Võ Chí Công - trục giao thông huyết mạch kết nối ra vào cảng Cát Lái và cảng Phú Hữu, dòng xe đầu kéo, xe tải nặng ra vào các bãi diễn ra liên tục từ sáng sớm đến tối muộn.

Xe đầu kéo ra vào thường xuyên tại bãi logistics trên đường Võ Chí Công (phường Bình Trưng) cản trở luồng giao thông của dòng xe máy, hướng về cầu Phú Mỹ ẢNH: TRẦN KHA

Mỗi khi xe container chuyển hướng từ đường chính rẽ vào bãi hoặc từ trong bãi đi ra, các xe phải thực hiện động tác quay đầu, bẻ lái cắt ngang dòng lưu thông. Do kích thước phương tiện quá lớn, thời gian di chuyển kéo dài, toàn bộ dòng xe phía sau phải dừng lại chờ đợi. Trên tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc như Võ Chí Công, chỉ cần một vài phút gián đoạn là lập tức dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài.

Đáng chú ý, tại một bãi xe khu vực phường Bình Trưng ngày 21.7, nhân viên bãi logistics thậm chí còn tràn xuống lòng đường điều tiết, yêu cầu các phương tiện đang lưu thông phải dừng lại nhường đường cho xe container của bãi di chuyển ra vào.

Xe container ra vào bãi ở phường Long Trường chặng lối đi thẳng các xe trên đường Võ Chí Công ẢNH: TRẦN KHA

Không chỉ cản trở giao thông, các phương tiện từ bãi ra còn kéo theo lượng lớn đất, cát, sình lầy vương vãi ra mặt đường. Khi trời nắng, bụi bẩn bốc lên mù mịt; lúc mưa, mặt đường trở nên trơn trượt, cản trở tầm nhìn và gây nguy hiểm trực tiếp cho người đi xe máy.

Người dân nơm nớp lo sợ tai nạn

Sống và di chuyển qua tuyến đường này hằng ngày, nhiều người dân không giấu được sự lo lắng trước tình trạng xe lớn ra vào các bãi xe này.

Anh D.T.N.H (ở khu vực vòng xoay Phú Hữu) bức xúc: "Mỗi lần đi xe máy qua đoạn này là tôi phải dán mắt quan sát. Nhiều xe container từ trong bãi bất ngờ nhô đầu ra, không hề có tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Nhiều hôm đi buổi tối, thấy xe lù lù lao ra là tôi phải thắng gấp, suýt ngã. Bụi bẩn thì mịt mù, mắt mũi lúc nào cũng cay xè".

ẢNH: TRẦN KHA

ẢNH: TRẦN KHA

ẢNH: TRẦN KHA

Các xe lôi kéo bùn đất, bụi từ bãi ra mặt đường chính làm cản trở tầm nhìn và mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị ẢNH: TRẦN KHA

Cùng chung nỗi bất an, ông H. (chạy xe ôm thường xuyên di chuyển qua đường Võ Chí Công) chia sẻ: "Đường Võ Chí Công xe tải trọng lớn rất đông, chỉ cần một chiếc xe container loay hoay lùi vào bãi là cả hàng dài xe đằng sau phải dồn lại. Có những hôm giờ cao điểm, việc xe ra vào bãi gây kẹt cứng một quãng dài, rất mệt mỏi và nguy hiểm".

Chưa được giải quyết dứt điểm

Từ giữa tháng 3.2026, Trung tâm Quản lý Giao thông và hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) đã có Công văn số 707/TTGTHTKT-HT2 gửi UBND các phường Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường cùng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) và Đội CSGT Cát Lái.

Công văn nêu rõ, qua công tác quản lý thường xuyên, đơn vị nhận thấy trên tuyến đường Võ Chí Công, Đồng Văn Cống thường xuyên xảy ra tình trạng tự ý san lấp mặt bằng để kinh doanh bãi xe, sửa chữa thiết bị dọc hai bên tuyến. Các vị trí kết nối giao thông từ bãi ra đường chính gây cản trở dòng xe, lôi kéo bùn đất ra mặt đường, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng, làm cản trở tầm nhìn và mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

ẢNH: TRẦN KHA

Tình trạng ùn ứ xe trên đường Võ Chí Công do các phương tiện kích thước lớn ra vào các bãi xe gây cản trở giao thông ẢNH: TRẦN KHA

Trung tâm Quản lý Giao thông và hạ tầng kỹ thuật đề nghị UBND các phường tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên; đồng thời đề nghị lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử phạt các xe dừng đỗ sai quy định, xe lưu thông ra vào bãi gây nguy cơ tai nạn.

Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý sau khi có chỉ đạo, nhưng đến nay thực tế cho thấy hoạt động ra vào của các bãi xe trên trục đường Võ Chí Công vẫn diễn ra bình thường, tiếp tục gây xáo trộn và lo ngại cho người tham gia giao thông.

Báo Thanh Niên sẽ liên hệ với UBND các phường liên quan, Sở Xây dựng TP.HCM cũng như Công an TP.HCM để làm rõ quy hoạch, tính pháp lý trong hoạt động của các bãi xe này, đồng thời cập nhật kết quả xử lý vi phạm (nếu có) của cơ quan chức năng đến bạn đọc.