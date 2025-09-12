Điều chỉnh phân làn đường Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ từ 13.9: CSGT TP.HCM lưu ý

Chiều 12.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thông báo điều chỉnh phân làn đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái) từ ngày mai 13.9.

Người dân lưu ý cơ quan chức năng vừa điều chỉnh phân làn trên đường Võ Chí Công ẢNH: PC08

Cụ thể, điều chỉnh biển báo phân làn đường trên đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến đường số 98, hướng lưu thông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái như sau:

Làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường: tổ chức cho các xe ô tô tải trên 5 tấn, xe sơ-mi rơ-moóc;



tổ chức cho các xe ô tô tải trên 5 tấn, xe sơ-mi rơ-moóc; Làn đường bên phải sát dải phân cách bên : tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách, xe ô tô tải từ 5 tấn trở xuống;



: tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách, xe ô tô tải từ 5 tấn trở xuống; Làn đường bên phải ngoài cùng: tổ chức cho các xe 2, 3 bánh, xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống.



CSGT điều tiết xe qua cầu Phú Mỹ ẢNH: PC08

Điều chỉnh biển báo phân làn đường trên đường Võ Chí Công (đoạn từ đường số 98 đến cầu vượt nút giao Mỹ Thủy, hướng lưu thông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy), phường Cát Lái:

Làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường: tổ chức cho các xe ô tô lưu thông lên cầu vượt nút giao Mỹ Thủy;



tổ chức cho các xe ô tô lưu thông lên cầu vượt nút giao Mỹ Thủy; Làn đường giữa : tổ chức cho các xe ô tô lưu thông lên cầu vượt nút giao Mỹ Thủy và đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2;



: tổ chức cho các xe ô tô lưu thông lên cầu vượt nút giao Mỹ Thủy và đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2; Làn đường sát dải phân cách bên: tổ chức cho các xe ô tô đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2;



tổ chức cho các xe ô tô đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2; Làn đường bên phải ngoài cùng: tổ chức cho các xe 2, 3 bánh, xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống.



CSGT TP.HCM sẽ triển khai bố trí lực lượng phân luồng điều tiết giao thông nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường này. CSGT khuyến cáo người lái xe chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu khác trên đường.