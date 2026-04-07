Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiểm tra xe container, phát hiện lô thuốc lá lậu 'khủng' tại Gia Lai

Trị Bình
Trị Bình
07/04/2026 10:09 GMT+7

Phát hiện xe container chở thuốc lá lậu kỷ lục tại Gia Lai, lực lượng chức năng thu giữ hơn 224.000 bao, đang tiếp tục điều tra xử lý.

Ngày 7.4, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý vụ thuốc lá lậu lớn nhất tỉnh từ trước đến nay, với số lượng tang vật đặc biệt lớn.

Kiểm tra xe container, lộ lô thuốc lá lậu ‘khủng’ tại Gia Lai - Ảnh 1.

Công an Gia Lai làm việc với những người liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý vụ thuốc lá lậu lớn nhất tỉnh từ trước đến nay

ẢNH: TRỊ BÌNH

Trước đó, chiều 2.4, tại Trạm kiểm soát giao thông Tuy Phước, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Đội quản lý thị trường số 3 phát hiện xe container nghi vấn vận chuyển thuốc lá lậu lưu thông theo hướng nam - bắc.

Tiến hành kiểm tra phương tiện mang biển kiểm soát 50E-646.49, lực lượng chức năng xác định xe do Đỗ Quốc Tánh (30 tuổi, ở xã An Lương, tỉnh Gia Lai) điều khiển, đi cùng Nguyễn Hữu Ba (38 tuổi, ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 224.810 bao thuốc lá điếu nhập lậu, đều do nước ngoài sản xuất và không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đây được xác định là vụ thuốc lá lậu lớn nhất Gia Lai từng bị phát hiện.

Kiểm tra xe container, lộ lô thuốc lá lậu ‘khủng’ tại Gia Lai - Ảnh 2.

Kiểm tra bên trong xe container, lực lượng chức năng phát hiện 224.810 bao thuốc lá điếu nhập lậu

ẢNH: TRỊ BÌNH

Kiểm tra xe container, lộ lô thuốc lá lậu ‘khủng’ tại Gia Lai - Ảnh 3.

Lực lượng công an kiểm tra các giấy tờ liên quan đến vụ việc

ẢNH: TRỊ BÌNH

Kiểm tra xe container, lộ lô thuốc lá lậu ‘khủng’ tại Gia Lai - Ảnh 4.

Toàn bộ 224.810 bao thuốc lá điếu nhập lậu được lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tạm giữ để điều tra

ẢNH: TRỊ BÌNH

Toàn bộ số hàng hóa này đều không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về kinh doanh và vận chuyển hàng cấm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ phương tiện, tang vật cùng những người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Quảng Trị: Thu giữ 15.000 bao thuốc lá lậu trên xe tải

Quảng Trị: Thu giữ 15.000 bao thuốc lá lậu trên xe tải

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, thu giữ 15.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ trên xe tải.

Khám phá thêm chủ đề

thuốc lá lậu Gia Lai thuốc lá lậu Gia Lai Công an Gia Lai buôn lậu thuốc lá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận