Kiểm tra xe container, phát hiện lô thuốc lá lậu 'khủng' tại Gia Lai

Ngày 7.4, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý vụ thuốc lá lậu lớn nhất tỉnh từ trước đến nay, với số lượng tang vật đặc biệt lớn.

Công an Gia Lai làm việc với những người liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý vụ thuốc lá lậu lớn nhất tỉnh từ trước đến nay

Trước đó, chiều 2.4, tại Trạm kiểm soát giao thông Tuy Phước, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Đội quản lý thị trường số 3 phát hiện xe container nghi vấn vận chuyển thuốc lá lậu lưu thông theo hướng nam - bắc.

Tiến hành kiểm tra phương tiện mang biển kiểm soát 50E-646.49, lực lượng chức năng xác định xe do Đỗ Quốc Tánh (30 tuổi, ở xã An Lương, tỉnh Gia Lai) điều khiển, đi cùng Nguyễn Hữu Ba (38 tuổi, ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 224.810 bao thuốc lá điếu nhập lậu, đều do nước ngoài sản xuất và không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đây được xác định là vụ thuốc lá lậu lớn nhất Gia Lai từng bị phát hiện.

Kiểm tra bên trong xe container, lực lượng chức năng phát hiện 224.810 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Toàn bộ 224.810 bao thuốc lá điếu nhập lậu được lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tạm giữ để điều tra

Toàn bộ số hàng hóa này đều không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về kinh doanh và vận chuyển hàng cấm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ phương tiện, tang vật cùng những người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.