TP.HCM: Xe container bốc cháy dữ dội trên đường Nguyễn Văn Linh

Trưa 2.7, Công an xã Bình Hưng cùng lực lượng chức năng Trạm CSGT Đa Phước (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) vẫn đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường để điều tra, làm rõ vụ cháy xe container trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, TP.HCM).

Hiện trường vụ cháy xe ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 8 giờ cùng ngày, xe container mang biển số 51C-958.xx do một nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ Khu chế xuất Tân Thuận về cầu vượt nút giao Bình Thuận.

Khi xe vừa di chuyển đến đoạn thuộc địa bàn xã Bình Hưng thì phần đầu kéo bất ngờ bốc khói rồi phát hỏa. Phát hiện sự việc, tài xế lập tức tấp xe vào lề, tung cửa nhảy ra ngoài hô hoán nhờ trợ giúp.

Là một trong những người trực tiếp tham gia ứng cứu thời điểm đó, chủ tiệm sửa xe ô tô Đức Trí gần hiện trường kể lại: "Tài xế lúc đó có lấy bình xịt nhỏ trên xe ra dập lửa nhưng bất thành vì lửa bén quá nhanh. Thấy vậy, gần chục nhân viên của tôi cùng người dân xung quanh đã gom hết các bình chữa cháy tại chỗ, huy động gần 20 bình chữa cháy lao vào hỗ trợ dập lửa. Phải đến khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến thì đám cháy mới được khống chế hoàn toàn".

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết chính nhờ sự ứng cứu kịp thời và đồng lòng của người dân, ngọn lửa đã bị kìm hãm, không thể bén sang phần thùng hàng container phía sau.

Người dân hỗ trợ tài xế chữa cháy ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt dập tắt đám cháy ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Phần đầu kéo xe container hư hỏng do bị cháy

ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận tại hiện trường, vụ hỏa hoạn đã khiến toàn bộ phần cabin đầu kéo của xe container bị cháy rụi. Do ảnh hưởng từ vụ cháy, giao thông qua khu vực đường Nguyễn Văn Linh bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm.

Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe container.



