'Xe lớn phải nhường xe nhỏ': Ngộ nhận nguy hiểm khiến nhiều người đi sai luật

Vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 18.7 tại ngã ba Lê Văn Lương - Lê Văn Thiêm (Hà Nội) khiến một người phụ nữ tử vong đang được cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân. Nhưng bên cạnh diễn biến vụ việc, điều thu hút sự chú ý không kém là hàng ngàn bình luận trên mạng xã hội. Một lần nữa, quan điểm "xe lớn phải nhường xe nhỏ" lại được nhắc đến.

"Xe lớn phải nhường xe nhỏ" là một suy nghĩ sai lầm ẢNH: NHẬT

Có người cho rằng xe buýt phải chủ động né tránh vì là phương tiện lớn. Có ý kiến khẳng định tài xế xe lớn phải quan sát kỹ hơn nên nếu xảy ra va chạm thì cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng chính suy nghĩ ấy đang khiến không ít người đi xe máy chủ quan, sẵn sàng đi vào làn ô tô, chen vào khoảng trống trước đầu xe lớn hoặc chuyển hướng mà tin rằng "xe to sẽ tránh mình".

'Xe lớn phải nhường xe nhỏ' không phải quy tắc giao thông

Đại diện Cục CSGT cho rằng tư duy "xe lớn phải nhường xe nhỏ" là một trong những ngộ nhận vẫn tồn tại ở một bộ phận người tham gia giao thông.

Theo đại diện Cục CSGT, từ thực tiễn tuần tra, kiểm soát và điều tra tai nạn giao thông, không ít người đi xe máy vẫn chưa tuân thủ đúng quy tắc đi đường. Nhiều trường hợp không đi sát bên phải theo chiều lưu thông, không đi đúng làn dành cho xe hai bánh mà thường xuyên di chuyển vào làn ô tô, thậm chí đi vào làn dành riêng cho xe buýt nhanh (BRT).

Nhiều người đi xe máy có thói quen di chuyển "lộn xộn" ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, phía sau những hành vi này là tâm lý cho rằng xe buýt, xe tải hay ô tô sẽ chủ động giảm tốc hoặc né tránh vì là phương tiện lớn. Khi xảy ra va chạm, nhiều người lại mặc nhiên nghĩ xe lớn phải chịu trách nhiệm hoặc bồi thường.

Theo Cục CSGT, đây là cách hiểu không đúng với quy định của pháp luật. Luật không quy định phương tiện lớn mặc nhiên phải nhường phương tiện nhỏ. Trách nhiệm trong mỗi vụ việc được xác định dựa trên việc người điều khiển phương tiện có chấp hành đúng quy định về phần đường, làn đường, tốc độ, chuyển hướng, quan sát và các quy tắc nhường đường theo luật hay không.

Ám ảnh bịt kín như 'ninja' trên đường

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội đồng tình với quan điểm của Cục CSGT. Tài khoản Thôn Trưởng cho rằng điều đáng lo không nằm ở kích thước phương tiện mà ở thói quen quan sát khi tham gia giao thông.

"Điều nguy hiểm nhất là người chạy xe máy hiện nay không bao giờ chịu dùng góc nhìn toàn cảnh để quan sát. Hãy luôn quay mặt sang hai bên, liếc phía sau và nhớ rằng nhường đường là biện pháp tốt nhất để tránh tai nạn", tài khoản này nói.

Trong khi đó, tài khoản Han Han nhận xét nhiều người gần như không sử dụng gương chiếu hậu đúng mục đích. "Nhiều người chỉnh gương chỉ để soi mặt chứ rất ít khi quan sát phía sau", người dùng bình luận.

Xe máy và ô tô chen chúc trên quốc lộ 13 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tài khoản Lam Caro cũng cho rằng việc mặc áo chống nắng trùm kín hai bên đầu rồi đội thêm mũ bảo hiểm khiến tầm quan sát bị hạn chế, nhưng nhiều người vẫn chủ quan khi lưu thông giữa dòng xe đông.

Theo nhiều ý kiến, an toàn giao thông bắt đầu từ việc tự bảo vệ mình, thay vì đặt niềm tin rằng phương tiện khác sẽ chủ động tránh.

Cũng cần nhìn từ phía tổ chức giao thông

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, không ít người cho rằng cần nhìn nhận toàn diện hơn. Tài khoản VT Thanh Vịnh cho biết ở nhiều tuyến đường, ô tô và xe buýt thường xuyên chạy sát lề phải, khiến làn dành cho xe máy bị thu hẹp. Khi đó, người đi xe máy buộc phải chuyển sang làn bên trái để tiếp tục di chuyển.

Tài khoản Vinh Thành cũng cho rằng xe dịch vụ, taxi hay xe buýt nhiều lúc lấn gần hết phần đường sát vỉa hè, khiến xe máy không còn nhiều lựa chọn ngoài việc len vào khoảng trống giữa các dòng xe.

Đại diện Cục CSGT cũng nhìn nhận, bên cạnh ý thức của người tham gia giao thông, việc tổ chức giao thông tại một số tuyến đường và nút giao cần tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh để hạn chế các điểm xung đột giữa dòng xe đi thẳng với phương tiện rẽ trái hoặc quay đầu, từ đó giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.



Đối với vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy ở Hà Nội, đại diện Cục CSGT cho biết nguyên nhân cụ thể sẽ do cơ quan điều tra kết luận.



Dù kết luận cuối cùng ra sao, vụ việc cũng thêm một lần nhắc nhở rằng "xe lớn phải nhường xe nhỏ" không phải là quy tắc giao thông. Điều bảo vệ người tham gia giao thông không phải là kích thước phương tiện, mà là việc tuân thủ đúng luật, quan sát đầy đủ và luôn chủ động nhường nhau để cùng an toàn.

