Vượt đèn vàng có bị phạt như đèn đỏ? CSGT nói rõ thời điểm quyết định

"Vượt đèn vàng có bị phạt không?" là câu hỏi thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn giao thông. Không ít người cho rằng chỉ vượt đèn đỏ mới bị xử phạt, trong khi người khác khẳng định vượt đèn vàng cũng bị phạt như đèn đỏ với mức lên tới 20 triệu đồng đối với ô tô.



Vậy quy định hiện hành ra sao? Thời điểm nào vượt đèn vàng bị xem là vi phạm?

Vượt đèn vàng bị phạt như vượt đèn đỏ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều tài xế vẫn hiểu sai về đèn vàng

Mới đây, trên fanpage Cục CSGT đăng tải thông tin phạt nguội tài xế ô tô vượt đèn vàng. Ngay lập tức, hàng trăm bình luận xuất hiện. Nhiều người khẳng định lỗi này bị xử phạt như vượt đèn đỏ, trong khi một số ý kiến lại cho rằng pháp luật không cấm vượt đèn vàng.

Có người còn cẩn thận khuyên tài xế mở camera hành trình để xem chính xác thời điểm đèn chuyển sang vàng, kiểm tra hai bánh trước đã qua vạch dừng hay chưa, giao lộ có camera phạt nguội hay không... Từ đó mới biết mình có bị xử phạt hay không.

Đại diện Cục CSGT cho biết luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ ý nghĩa của ba màu đèn tín hiệu.

Theo đó:

Đèn xanh được phép đi.



Đèn đỏ cấm đi.



Đèn vàng yêu cầu người tham gia giao thông phải dừng trước vạch dừng.



Chỉ có 2 trường hợp người điều khiển phương tiện được tiếp tục di chuyển khi đèn chuyển sang vàng là đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng trước thời điểm đèn chuyển sang vàng.

Hệ thống camera AI tự động bắt lỗi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với đèn vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện vẫn được đi nhưng phải giảm tốc độ, quan sát và nhường đường theo quy định.

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, nếu chưa đến vạch dừng mà đèn đã chuyển sang vàng thì người điều khiển phương tiện bắt buộc phải dừng lại. Tiếp tục đi trong trường hợp này là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Vượt đèn vàng có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đối với người điều khiển xe máy, mức phạt là 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Như vậy, nếu người điều khiển phương tiện chưa qua vạch dừng nhưng vẫn chạy khi đèn đã chuyển vàng thì vẫn bị xử lý theo quy định về lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Cố nhấn ga để vượt qua đèn vàng tài xế có thể bị phạt đến 20 triệu đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lãnh đạo một đội CSGT cho biết nhiều tài xế sau khi bị lập biên bản thường giải thích rằng khi phát hiện đèn vàng thì xe đã ở quá gần giao lộ nên không thể dừng lại an toàn. Tuy nhiên, theo lực lượng CSGT, đây không phải căn cứ để miễn trách nhiệm.

Theo quy tắc tham gia giao thông, khi đến gần giao lộ, người điều khiển phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, quan sát tín hiệu đèn và chuẩn bị dừng xe khi cần thiết. Người tham gia giao thông không thể viện lý do "không kịp dừng" nếu trước đó không giảm tốc độ khi tiếp cận nút giao.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông là một trong những hành vi được hệ thống camera giám sát phát hiện và xử lý thường xuyên.



Vì vậy, nếu người điều khiển phương tiện chưa qua vạch dừng nhưng vẫn tiếp tục đi khi đèn đã chuyển vàng thì có thể bị xử lý qua hình thức phạt nguội.

Lực lượng CSGT cũng khuyến cáo người tham gia giao thông không nên có tâm lý tăng tốc để "chạy kịp đèn vàng". Thói quen này không chỉ làm tăng nguy cơ bị xử phạt mà còn dễ gây xung đột với các phương tiện từ hướng khác bắt đầu được cấp tín hiệu lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Để bảo đảm an toàn và tránh vi phạm, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc độ khi đến gần giao lộ, quan sát tín hiệu đèn và dừng xe trước vạch dừng nếu đèn chuyển sang vàng khi phương tiện chưa đi qua vị trí này.