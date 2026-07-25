CSGT TP.HCM cảnh báo: Đừng chen lên đầu xe container khi xe bật xi nhan rẽ

Mới đây, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã cảnh báo người tham gia giao thông về nguy cơ tai nạn giao thông từ hành vi chuyển hướng không đúng quy định, đặc biệt ở các tuyến đường nhiều xe container.

Theo đó, địa bàn do Đội CSGT Cát Lái đảm trách là khu vực cửa ngõ phía đông thành phố, tập trung nhiều tuyến đường huyết mạch như đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, đường Đồng Văn Cống, đường Mai Chí Thọ... với lưu lượng phương tiện lớn. Trong đó, có nhiều xe đầu kéo, xe container và xe tải trọng lớn ra vào các cảng và khu công nghiệp.

Xe container rầm rập trên đường Võ Chí Công ẢNH: TRẦN KHA

Qua công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Đội CSGT Cát Lái ghi nhận nhiều vụ va chạm do chuyển hướng không đúng quy định như: chuyển hướng đột ngột không có tín hiệu báo trước; bật tín hiệu chuyển hướng nhưng rẽ ngay khiến các phương tiện phía sau không kịp xử lý; không giảm tốc độ trước khi chuyển hướng; không nhường đường cho người đi bộ hoặc phương tiện đi ngược chiều theo quy định.

Đặc biệt, nhiều trường hợp người điều khiển xe máy chen lấn, vượt lên sát đầu xe đầu kéo, xe container hoặc di chuyển vào khu vực điểm mù khi các phương tiện này đang chuyển hướng. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm bởi người điều khiển xe tải lớn rất khó quan sát các phương tiện nằm trong vùng khuất tầm nhìn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác, Đội CSGT Cát Lái khuyến cáo người dân cần lưu ý trước khi rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu thì quan sát kỹ phía trước, phía sau và 2 bên thông qua gương chiếu hậu.

Xe container ra vào bãi xe cắt ngang dòng xe máy ẢNH: TRẦN KHA

Người lái xe cần chủ động giảm tốc độ, bật tín hiệu báo chuyển hướng trước một khoảng cách phù hợp để các phương tiện xung quanh nhận biết (khuyến cáo ít nhất từ 20 - 30 mét). Chỉ chuyển hướng khi bảo đảm đủ điều kiện an toàn, đồng thời nhường đường cho người đi bộ, xe đi ngược chiều và các phương tiện đang lưu thông theo đúng quy định.

Người chạy xe máy chú ý không vượt lên hoặc di chuyển sát hông xe đầu kéo, xe container, xe tải lớn khi các phương tiện này đang có tín hiệu chuyển hướng hoặc ôm cua. Người điều khiển cần giữ khoảng cách an toàn, tránh đi vào điểm mù của xe tải lớn để phòng tránh tai nạn.

Đội CSGT Cát Lái khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện đúng các quy tắc chuyển hướng an toàn và tuyệt đối không chủ quan, nóng vội khi lưu thông trên đường.

Khi có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, người dân có thể liên hệ qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187 521; số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08 08 08; địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để Phòng CSGT kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.