TP.HCM sẽ làm đường riêng cho xe container vào cảng Cát Lái

Chia sẻ trong cuộc họp báo kinh tế - xã hội mới đây, ông Trần Hữu Tín, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết thành phố sẽ đầu tư tuyến đường chuyên dụng phục vụ phương tiện ra vào cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Tuyến đường này được tách khỏi khu dân cư, kết nối trực tiếp với các tuyến vành đai và cao tốc, nhằm từng bước giảm lưu lượng xe container trên các tuyến Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh và Đồng Văn Cống.



Cuộc họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hình thành tuyến đường chuyên dụng kết nối cảng Cát Lái

Ông Trần Hữu Tín cho biết khu vực cảng Cát Lái và cảng Phú Hữu nhiều năm qua chịu áp lực lớn do các cảng và depot nằm sát khu dân cư, gây quá tải hệ thống giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Để giải quyết căn cơ, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu vào ngày 6.2.2026.

Ông Trần Hữu Tín, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng TP.HCM) ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây là tuyến đường chuyên dụng phục vụ phương tiện ra vào cảng, được tổ chức tách biệt với khu dân cư và kết nối trực tiếp với các trục giao thông đối ngoại. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ đường Võ Chí Công đến đường Nguyễn Thị Tư theo lộ giới quy hoạch 30 m. Đây là đoạn tuyến kết nối Vành đai 2 với cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết khi 2 dự án được hoàn thành đồng bộ, phương tiện vận tải hàng hóa sẽ có các tuyến tiếp cận cảng thuận lợi hơn, qua đó giảm áp lực giao thông, hạn chế xe container lưu thông qua khu dân cư và giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường hiện hữu.

Hoàn thiện mạng lưới kết nối từ cảng đến Vành đai 3

Ngoài tuyến đường liên cảng, TP.HCM đang triển khai đồng bộ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm để tăng cường kết nối khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu với hệ thống giao thông đối ngoại. Trong đó, dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đối với dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, công trình đã khởi công từ tháng 11.2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2026.

Khu vực đường vào cảng Cát Lái có mật độ xe container dày đặc, là một trong những điểm nóng ùn tắc, tai nạn giao thông ở TP.HCM ẢNH: NI NA

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu) và dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến cầu Cát Lái) dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Riêng dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM hiện đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công trong quý 3/2026 và hoàn thành vào năm 2029.



"Khi các dự án trên hoàn thành và đưa vào khai thác, năng lực kết nối giữa khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu với hệ thống giao thông đối ngoại sẽ được nâng cao. Dự án góp phần giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giữa xe container và phương tiện lưu thông trong khu dân cư, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện phát triển bền vững hệ thống cảng, logistics của TP.HCM", ông Trần Hữu Tín đánh giá.