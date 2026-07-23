Đường 4 làn xe trên kênh thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất dần thành hình

Kênh A41 đạt 65% khối lượng

Chiều 23.7, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Lê Hữu Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất, cho hay dự án cải tạo kênh A41 dự kiến về đích tháng 12.2026.

Theo ông Tuấn, khối lượng xây lắp của dự án hiện đạt khoảng 65%. Riêng đoạn đường nối giao với đường Trần Quốc Hoàn vẫn chưa hoàn thiện do phần kết cấu đang được khẩn trương thi công, kết nối các hạng mục thoát nước và giao thông. Vị trí này dự kiến hoàn thành trong tháng 8.

Ông Lê Hữu Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Về mặt bằng, hiện còn 24 hộ chưa bàn giao do vẫn còn kiến nghị, phản ánh. UBND phường Tân Sơn Nhất đã tổ chức tiếp xúc, làm việc với từng hộ dân.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, bà Đỗ Tứ (ở phường Tân Sơn Nhất) cho biết người dân đã sống chung với tình trạng ngập nước, ô nhiễm tại kênh A41 hơn 30 năm.

"Mỗi khi mưa, khu vực này lại ngập nước, bốc mùi hôi thối; mùa nắng mùi càng khó chịu. Nay kênh được cải tạo để làm đường, ai cũng phấn khởi, mong con đường sớm khang trang, đời sống người dân được cải thiện", bà Tứ nói.

Kênh A41 giúp thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất sắp thành hình với đường 4 làn xe (ảnh chụp tháng 1.2026) ẢNH: CHUNG PHÁT

Kênh A41 giúp thoát nước khu vực Tân Sơn Nhất

Dự án cải tạo kênh A41, đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Cộng Hòa ở phường Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình cũ, TP.HCM) được phê duyệt năm 2016 và điều chỉnh năm 2024. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 600 tỉ đồng.

Theo thiết kế, đoạn từ đường Út Tịch đến đường Giải Phóng sẽ được lắp cống hộp đôi kích thước 2,5 m x 2,5 m; đoạn từ đường Giải Phóng đến đường Phan Thúc Duyện gồm 2 nhánh kênh.

Trên phần kênh được cải tạo sẽ hình thành tuyến đường rộng 12 m với 4 làn xe, vỉa hè với mỗi bên rộng 4 m; tích hợp hệ thống chiếu sáng và cây xanh, tạo không gian đô thị thông thoáng và hiện đại.

Dự án nhằm nạo vét, lắp đặt cống hộp để tăng khả năng thoát nước, chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất. Kênh cũng được lấp để xây dựng tuyến đường 4 làn xe, đồng thời xóa bỏ điểm đen ô nhiễm môi trường.