CSGT TP.HCM phạt tài xế xe buýt chạy quá giờ quy định qua dữ liệu giám sát

Ngày 25.7, Cục CSGT cho biết từ dữ liệu giám sát hành trình, lực lượng CSGT TP.HCM vừa dừng phương tiện để kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp lái xe kinh doanh vận tải điều khiển xe quá thời gian quy định, trong đó có 2 tài xế xe buýt chạy quá thời gian trong ngày 24.7.

Trường hợp đầu tiên là tài xế N.N.Đ. (45 tuổi), điều khiển xe buýt biển số 51B - 322.xx. Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế lái xe quá thời gian theo quy định nên lập biên bản xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Qua giám sát dữ liệu, CSGT phát hiện tài xế xe buýt chạy quá thời gian quy định ẢNH: C08

Chủ phương tiện là Hợp tác xã Vận tải 19/5 cũng bị lập biên bản với mức phạt từ 8 - 12 triệu đồng do giao xe cho lái xe thực hiện hành vi vi phạm.

Một trường hợp khác là tài xế Đ.C.T. (51 tuổi), điều khiển xe buýt biển số 51B - 264.xx chạy tuyến Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông. Tài xế này cũng bị xác định lái xe quá thời gian quy định, bị xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chủ phương tiện là Hợp tác xã Vận tải xe buýt Quyết Thắng bị xử phạt từ 8 - 12 triệu đồng.

Như vậy, với mỗi trường hợp vi phạm, tổng mức xử phạt đối với tài xế và đơn vị quản lý phương tiện lên tới 14 triệu đồng.

TP.HCM yêu cầu đơn vị xe buýt rà soát thời gian làm việc của tài xế

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết trung tâm thường xuyên yêu cầu các đơn vị vận tải và hợp tác xã thực hiện nghiêm quy định về thời gian làm việc của lái xe, trong đó không để lái xe điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối với hoạt động xe buýt, các đơn vị được yêu cầu chủ động xây dựng biểu đồ chạy xe, bố trí ca làm việc và thời gian quay đầu hợp lý để lái xe có đủ thời gian nghỉ trước khi tiếp tục điều khiển phương tiện.

Tài xế xe buýt chạy quá giờ bị phạt 4 triệu, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; hợp tác xã bị phạt 10 triệu ẢNH: C08

Đồng thời, việc quản lý phải được thực hiện thông qua thiết bị giám sát hành trình và hệ thống nhận dạng lái xe nhằm theo dõi thời gian làm việc, kịp thời phát hiện các trường hợp có nguy cơ vi phạm.

Theo đại diện trung tâm, đối với các trường hợp vừa bị CSGT xử lý, đơn vị sẽ yêu cầu các hợp tác xã, doanh nghiệp liên quan rà soát nguyên nhân, chấn chỉnh việc bố trí ca làm việc, tăng cường kiểm tra, giám sát để không tái diễn.

"Trường hợp phát hiện đơn vị không chấp hành hoặc để xảy ra vi phạm nhiều lần, trung tâm sẽ xem xét xử lý theo quy định và đánh giá trách nhiệm của đơn vị trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ xe buýt", đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết.

Cục CSGT cho biết việc lái xe quá thời gian cho phép khiến tài xế dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Việc khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình đang giúp lực lượng chức năng phát hiện nhanh các trường hợp lái xe kinh doanh vận tải điều khiển phương tiện quá thời gian quy định, từ đó chuyển thông tin cho CSGT địa phương dừng xe, kiểm tra và xử lý kịp thời.